Novoročná kvapka krvi premení úrad v B. Bystrici na odberové centrum

Darovať krv môžu prísť nielen zamestnanci mestského úradu či návštevníci, ale všetci obyvatelia.

Banská Bystrica 21. januára (TASR) - Banskobystričania pokračujú v tradícii darovania najvzácnejšej tekutiny aj v tomto roku. Novoročná kvapka krvi premení zasadačku magistrátu na odberovú miestnosť 25. januára od 09.00 do 11.00 h. Darovať krv môžu prísť nielen zamestnanci mestského úradu či návštevníci, ale všetci obyvatelia.



"Prvý ročník podujatia sa niesol v znamení Európskeho mesta športu (EMŠ), preto medzi 30 darcami, z ktorých bolo až 14 prvodarcov, nechýbali ani športovci. Krv daroval jeden z ambasádorov EMŠ 2017 Ľubomír Križko a Milan Kyseľ, generálny manažér univerzitného UMB Hockey teamu. Akciu svojou účasťou podporil tiež olympijský víťaz Matej Tóth, no pre blížiace sa preteky krv darovať nemohol," priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Odberové centrum Národnej transfúznej služby SR v Rooseveltovej nemocnici si vtedy odnieslo 13 litrov krvi.



"Ako lekár viem, že krvi nie je nikdy dosť a aj malé množstvo môže zachrániť život. Verím, že po minuloročnom záujme privítame v priestoroch mestského úradu mnohých darcov a pomôžeme tým, ktorí to potrebujú," konštatoval primátor Ján Nosko.



"Slovenský Červený kríž (SČK) má podľa zákona povinnosť uskutočňovať nábor darcov krvi, či už stálych, alebo prvodarcov. Boli by sme veľmi radi, keby sa z novoročného odberu na úrade stala tradícia. Vítame všetkých, ktorí darujú krv bez nároku na odmenu s vedomím, že pomáhajú zachrániť ľudský život," dodala Zuzana Stanová, riaditeľka Územného spolku SČK v Banskej Bystrici.