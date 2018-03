Novorodenecké oddelenie v Žiline dostalo 15 nových monitorov dychu

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat postihuje deti do jedného roka a spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.

Žilina 26. marca (TASR) - Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina dostalo v pondelok od Nadácie Križovatka 15 nových monitorov BabySense, ktoré kontrolujú dych novorodencov a v prípade jeho zlyhania upozornia na problémy zvukovým a svetelným signálom.



Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek pripomenul, že spolupráca s nadáciou začala v roku 2008. "Odvtedy sme z nadácie získali už 27 moderných prístrojov, ktoré zachraňujú životy novorodencov. Je to veľmi dôležité, lebo syndróm náhleho úmrtia dnes ešte nie je možné diagnostikovať ani predpokladať. A je naozaj nevyhnutné, aby všetky lôžka mali toto zariadenie. Teší ma, že môžeme zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj vďaka podpore sponzorov, ktorí pomáhajú rozvíjať žilinskú nemocnicu," uviedol Stalmašek.



Podľa riaditeľky Nadácie Križovatka Táni Tomasch je cieľom organizácie pomáhať deťom ohrozeným syndrómom náhleho úmrtia. "Snažíme sa vybavovať monitormi dychu všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom Slovensku. Monitory BabySense sú jediným výrobkom na svete, registrovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov. Z nášho pohľadu je dovážanie monitorov do nemocníc dôležité, pretože uľahčujú prácu zdravotníckemu personálu. Zároveň sú mamičky v nemocniciach poučené, ako s monitormi narábať a môžu si ich zapožičať v projekte Mamička dýcham aj domov," vysvetlila Tomasch.



Syndróm náhleho úmrtia dojčiat postihuje deti do jedného roka a spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. "Lekári dokážu stanoviť diagnózu, bohužiaľ, až po smrti dieťatka. Príčina syndrómu zatiaľ nie je jasná, pravdepodobne ide o poruchu dýchania, ktorá vzniká už v tehotenstve a podieľa sa na nej viac rizikových faktorov. Napríklad fajčenie matky, nižšia pôrodná hmotnosť nedonosených detí alebo dvojčiat, rovnako však aj rôzne oslabenia detského organizmu a choroby dýchacích ciest. Monitory kontrolujú dýchanie novorodencov a v prípade ohrozenia okamžite varujú," vysvetlila primárka novorodeneckého oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice Katarína Jackuliaková.