Novou linkou sa cestujúci jednoduchšie dostanú do Slovenského raja

Nové autobusové spojenie zároveň slúži ako nadväzujúci autobusový spoj pre mimoriadny turistický vlak Ľadový expres.

Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) – Novou autobusovou linkou sa od začiatku letných prázdnin cestujúci jednoduchšie dostanú do Slovenského raja. Od 1. júla totiž udelil Košický samosprávny kraj (KSK) dopravcovi eurobus, a.s., novú dopravnú licenciu na linku pravidelnej autobusovej dopravy, ktorá zabezpečí počas voľných dní dopravné spojenie zo Spišskej Novej Vsi, cez Čingov, Kopaneckú cestu a Dobšinskú ľadovú jaskyňu do Dediniek a späť.



„Týmto dopravným spojením sme chceli počas prázdnin zlepšiť dostupnosť západnej časti Slovenského raja po Kopaneckej ceste, ktorú sme vlani zrekonštruovali. Pre turistov vznikne možnosť cestovať pravidelnou autobusovou dopravou do ústia najdlhšej tiesňavy v Slovenskom raji, do Veľkého Sokola, k Dobšinskej ľadovej jaskyni či do Dediniek,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že zámer pravidelnej autobusovej linky do Slovenského raja nadväzuje na minuloročný úspešný projekt Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá vlani prevádzkovala Letný autobus.



Nové autobusové spojenie zároveň slúži ako nadväzujúci autobusový spoj pre mimoriadny turistický vlak Ľadový expres, ktorý krajská samospráva prevádzkuje prostredníctvom svojej Krajskej organizácie cestovného ruchu a Železničnej spoločnosti Slovensko. Linka totiž premáva v nadväznosti na príchod vlaku zo Stratenej a premáva cez Hrabušice.



Autobus štartuje v Spišskej Novej Vsi o 7.20 h a nadväzuje na rýchlik Čingov. Pri ceste z Dediniek nadviaže o 9.55 h v Stratenej na Ľadový expres. Autobusové spoje budú premávať počas voľných dní až do 31. augusta. Prvým spojom sa do Národného parku Slovenský raj cestujúci odvezú už v piatok 5. júla. Na linke platí tarifa prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy s možnosťou platenia bezkontaktnou čipovou kartou. Cestovný poriadok nájdu cestujúci na stránkach dopravcu a na stránke www.cp.sk.