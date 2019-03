Novú hlavu štátu si volia aj v rodisku exprezidenta R. Schustera

To, že by z Medzeva bol v budúcnosti ešte nejaký prezident, predsedníčka volebného okrsku Oľga Schmiedt, úplne nevylučuje.

Medzev 16. marca (TASR) – Novú hlavu štátu si v sobotu počas prvého kola prezidentských volieb volia aj obyvatelia mesta Medzev v okrese Košice-okolie, ktoré je rodiskom bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera. Ako pre TASR povedala predsedníčka volebného okrsku číslo dva v Medzeve Oľga Schmiedt, priebeh tohtoročných volieb je bezproblémový.



„Keď kandidoval pán Schuster, voliť chodili húfy ľudí, skupinky,“ povedala s tým, že účasť bola vtedy vyššia než obvykle. „Boli na neho hrdí. Jedným z dôvodov bolo aj to, že ho poznali. Myslím si, že aj v iných obciach a mestách, keby kandidoval rodák, tak by tam prišlo voliť viac ľudí,“ povedala.



Rudolf Schuster bol druhým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky (SR) a zároveň bol prvým prezidentom SR, ktorého zvolili občania SR v prvej priamej voľbe hlavy štátu. Svoje päťročné funkčné obdobie začal v roku 1999. Ako Schmiedt pripomenula, bývalá hlava štátu na Medzev nezanevrela. „Zúčastnil sa aj na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve po posledných komunálnych voľbách,“ dodala.



To, že by z Medzeva bol v budúcnosti ešte nejaký prezident, úplne nevylučuje. „Všetko môže byť. Napríklad ani v minulosti ľudia určite nedúfali, že náš rodák bude prezidentom,“ povedala.



Podľa jej skúseností chodia ľudia odovzdať svoj hlas najčastejšie ráno, keď idú na nákup, potom pred obedom a k večeru chodia k volebným schránkam rodiny alebo skupinky ľudí. „Veľa mladých príde s deťmi,“ uviedla s tým, že pre deti je to niečo nové a so záujmom sledujú, ako ich rodičia volia.



Do jednej z troch volebných miestností v Medzeve, ktoré sú zriadené v Základnej škole – Grundschule, sa vybrala aj Božena Trautenbergerová s manželom. „Ja chodím voliť stále, manžel nie vždy, ale tentoraz ide. Mám tu chatu, sme z Košíc, ale vybrali sme si voličský preukaz a ideme voliť. Myslím si, že každý by mal ísť, pretože každý má nejaký názor a práve tým ho vyjadrí,“ povedala pre TASR.