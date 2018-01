Novú monografiu o Vysokách Tatrách pokrstili ihličím

Príprava publikácie trvala takmer tri roky a podieľal sa na nej kolektív 18 autorov.

Vysoké Tatry 2. januára (TASR) – Ihličím z tatranských stromov uviedli nedávno do života rozsiahlu monografiu o meste Vysoké Tatry. Jej príprava trvala takmer tri roky a podieľal sa na nej kolektív 18 autorov, ktorý viedli Zuzana Kollárová z popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove a autorka myšlienky a novinárka Ingrid Janigová.



"Chodila som po okolitých obciach, v ktorých som videla, že vznikajú monografie a takmer vždy sa nejakým spôsobom dotýkali Tatier. Samotné mesto Vysoké Tatry pritom svoju monografiu ešte nemalo, takže takto vznikla myšlienka vydať ju," priblížila pre TASR Janigová. Knihu uviedli do života pri príležitosti 70. výročia vzniku samostatného samosprávneho celku Vysoké Tatry, ktoré si mesto pripomínalo seriálom viacerých podujatí v roku 2017. Má takmer 560 strán a patrí medzi najrozsiahlejšie monografie v regióne. Jej zostavovanie bolo podľa autorov dosť komplikované, keďže mesto pozostáva z 15 osád. V publikácii sa nachádza aj približne tisícka fotografií.



"Museli sme veľmi uvažovať o tom, ako bude táto kniha vyzerať, pretože o Vysokých Tatrách vzniklo už množstvo publikácií. V tejto čitatelia nájdu základné informácie napr. o obecných symboloch, prírodných pomeroch, archeológii, ale aj o najstarších dejinách vzniku tatranských osád do roku 1918," priblížila Kollárová. Obdobie rokov 1918 až 1947 už kniha mapuje podrobnejšie a priblíži politické pomery, hospodárstvo, cestovný ruch, kúpeľníctvo i cirkevný, duchovný život, kultúru, školstvo a šport.



V roku 1947 vzniklo samotné mesto Vysoké Tatry a od tohto obdobia monografia venuje veľkú pozornosť práve samospráve. "Pri tvorbe monografie sme chceli klásť dôraz hlavne na ľudí, ktorí tu žili a podieľali sa na vzniku mesta ako takého. Či už to boli rodáci, ale aj prisťahovalci napr. z Česka či obyvatelia podhoria," doplnila Kollárová s tým, že kniha vyšla v náklade 2000 kusov. Autori sa rozhodli venovať mestu aj špeciálne kapitoly ako napr. Tatry vo výtvarnom umení, v literatúre, architektúra, Tatranský národný park, astronómia a kniha sa venuje aj Horskej záchrannej službe, horským vodcom, sprievodcom, hudbe i osobnostiam.