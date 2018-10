Nový chodník zvýši bezpečnosť obyvateľov obce Veľké Dravce

Dĺžka nového chodníka je 230 metrov a má nadväznosť na náučný chodník, ktorý z obce vedie smerom na vrch Veľký Bučeň.

Veľké Dravce 11. októbra (TASR) – Bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov obce Veľké Dravce v okrese Lučenec má zvýšiť nový chodník, ktorý samospráva postavila na ulici smerom do susednej dediny Husiná. Podľa slov starostky Viery Rubintovej chodník vznikol na ulici, kde je veľká premávka nákladných áut, ktoré smerujú do dvoch neďalekých kameňolomov.



"Dĺžka nového chodníka je 230 metrov a má nadväznosť na náučný chodník, ktorý z obce vedie smerom na vrch Veľký Bučeň. Museli sme však dorábať aj oporný múr, lebo projekt neriešil svahovitosť terénu na konci chodníka," uviedla starostka a dodala, že na výstavbu získali od štátu vo forme nenávratného finančného príspevku približne 96.000 eur. Zvyšné náklady na tento múr vo výške zhruba 24.000 eur uhradia z vlastných prostriedkov.



Ďalšou plánovanou investíciou do cestnej infraštruktúry v obci má byť podľa nej vybudovanie nového chodníka a povrchu takzvanej novej ulice. "Zatiaľ to ešte nemáme projekčne podchytené, ale určite to chceme v budúcnosti riešiť. Zrejme však až po vybudovaní vodovodu, na ktorý už máme prísľub," zakončila Rubintová.