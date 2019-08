Nový cyklochodník spája mesto Sabinov s obcou Drienica

Celkový rozpočet projektu predstavuje 214.990 eur, z toho výška poskytnutého regionálneho príspevku z Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov je 150.000 eur.

Sabinov 16. augusta (TASR) – Nový cyklochodník, ktorý spája mesto Sabinov s obcou Drienica, je od piatka k dispozícii verejnosti. Radnica na tento projekt získala financie z Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov.



"Táto investícia je istou formou nadstavby, pretože prioritne boli financie pre najmenej rozvinuté regióny smerované na vytváranie pracovných miest. Obce prišli s veľmi racionálnou požiadavkou, že aj podpora turistického ruchu, a napríklad otvorenie takéhoto cyklochodníka, vytvára sekundárne pracovné miesta. Priláka to turistov, cyklistov, ktorí v meste alebo v obci prespia, navštívia kultúrne pamiatky, minú financie v reštauráciách alebo v nejakých pohostinstvách, takže preto sa rozhodlo, že sa budú podporovať aj projekty turistického ruchu. Naozaj zlepšujú ekonomiku našich regiónov," povedal po slávnostnom otvorení cyklochodníka podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Celkový rozpočet projektu predstavuje 214.990 eur, z toho výška poskytnutého regionálneho príspevku z Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov je 150.000 eur. Mesto Sabinov a obec Drienica prispeli rovnakou čiastkou vo výške 32.495 eur.



"V nadväznosti na dobudovanie cyklotrasy Eurovelo 11 má toto dielo už teraz nadčasový význam. Ďalšie regionálne príspevky boli schválené pre bikesharing na železničnej stanici, kde si ľudia požičajú bicykel a vyjdú hore do rekreačného strediska v Drienici. Ďalej občianske združenie Mikroregión Čergov bude implementovať projekt – lezeckú stenu v starom kameňolome, čiže tu budú prichádzať ľudia za cestovným ruchom. Následne, keď sa budú vracať, Sabinov im má čo ponúknuť, pretože obchod na Korze je ťahákom stále, máme historické pamiatky," povedal primátor Sabinova Michal Repaský s tým, že chcú urobiť regeneráciu lesa Švabľovka a z financií z Úradu vlády SR postaviť vyhliadkovú vežu.



Cyklochodník je dlhý 946,85 metra, široký dva a pol metra. Je osvetlený a nechýbajú pri ňom lavičky, odpadkové koše a mobiliár.



"Obec dala celoročnú investíciu na rozvoj do tohto chodníka. Chodí tu veľa turistov, cyklistov, ktoré to využívajú. Najnovšie je taký trend, že miestni chodia na kolieskových korčuliach. Čo sa týka obce, vidím v tom veľký potenciál hlavne pre rozvoj cestovného ruchu," dodal starosta obce Drienica Igor Birčák.