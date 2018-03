Radnica podporila jeho vznik dotáciou vo výške 7000 eur.

Humenné 17. marca (TASR) – Nový humanitárny sklad v Humennom pomôže rodinám v núdzi. Vznikol spoluprácou samosprávy s charitou. Informovala o tom Michaela Dochánová z radnice.



Gréckokatolícka charita Prešov so sídlom v Humennom sa v tejto súvislosti obrátila na samosprávu ešte koncom vlaňajška. Rozhodli sa zriadiť humanitárny sklad potravín. Radnica podporila jeho vznik dotáciou vo výške 7000 eur. "Vďaka nim budú môcť pracovníci charity zabezpečiť vybavenie skladu a rovnako tak poskytnú rodinám a osobám postihnutým nepriaznivými životnými situáciami šatstvo, školské potreby, čistiace a hygienické prostriedky či drobný nábytok a spotrebiče," uviedla Dochánová.



Gréckokatolícka charita Prešov začala podľa jej ďalších slov svoje aktivity na území mesta už v roku 1995 pod názvom Charitatívno-sociálne centrum. "Od roku 2008 poskytuje svoje služby Sociálne centrum na ulici Štefánikovej a od roku 2014 pribudli služby denného stacionára Domu sv. Júdu Tadeáša," vymenovala.



Sociálne centrum poskytuje podľa nej špecializované poradenstvo seniorom, ľuďom bez prístrešia, závislým či s psychickými problémami, ale aj nezamestnaným a Rómom. Každoročne sa toto centrum zapája do zbierky školských pomôcok a potravinovej zbierky, ktorá prebieha v jednom z obchodných reťazcov. "V rámci denného stacionára sa ambulantnou formou poskytuje pomoc dospelým, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, duševne chorým a seniorom, ktorí počas dňa potrebujú pomoc," poznamenala Dochánová.



Okrem toho funguje v meste aj Arcidiecézna charita Košice, ktorá sídli na Kukorelliho ulici. "Tá zabezpečuje pre skupinu obyvateľov, ktorú predstavujú ľudia bez domova, stravu," spomenula s tým, že mesto týmto osobám pravidelne každý rok poskytuje v zimných mesiacoch aj teplé deky a kabáty, ktoré sú k dispozícii na odbore sociálnom a bytovom. "Okrem toho je na území mesta zriadený útulok, ktorý je v správe Prešovského samosprávneho kraja a zariadenie núdzového bývania," uzavrela.