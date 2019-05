Nový košický dukát je venovaný hokejovému šampionátu

Podobu najnovšej mince stvárnil medailér Branislav Rónai, Mincovňa Kremnica ju vyrazila v počte 3000 kusov, z toho 1000 je v špeciálnej zberateľskej karte.

Košice 9. mája (TASR) – V rámci lokálneho platidla košický dukát pribudol do obehu nový jednodukát vydaný pri príležitosti začínajúcich hokejových majstrovstiev sveta. Projekt alternatívneho platidla realizuje od roku 2015 združenie Košický dukát na výmenu tovarov a služieb.



Podobu najnovšej mince stvárnil medailér Branislav Rónai, Mincovňa Kremnica ju vyrazila v počte 3000 kusov, z toho 1000 je v špeciálnej zberateľskej karte. Na líci mince je rovnaký motív ako na jednodukáte z roku 2015 - detail košického erbu, jednotka a nápis košický dukát. Na líci sú vyobrazení dvaja hokejisti s pukom a nápis "Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji Košice 2019".



Pozornejší pohľad odhalí, že jeden z hokejistov má na hrudi slovenský znak a druhý na ramene obrys českej, kedysi československej, vlajky. "Keďže mnohí z nás sme žili v Československu, tak nám to pripadalo najlogickejšie, že sú tam symbolicky títo dvaja hokejisti. A úplne ideálne by bolo, keby sa stretli vo finále," uviedol na štvrtkovej prezentácii mince Vladimír Gürtler, predseda združenia Košický dukát na výmenu tovarov a služieb.



Košické dukáty už vyšli v nominálnych hodnotách jeden, dva, päť, desať, 50 a 100. Alternatívna mena s kurzom 1:1 voči euru pri platbách má podporiť rozvoj lokálnej ekonomiky. Počet prevádzok a poskytovateľov služieb, ktoré s ňou fungujú, je podľa Gürtlera naďalej zhruba 30 až 35. Ich zoznam je na webstránke www.kosickydukat.sk. Mince poskytuje združenie svojim členom, možno ich získať aj cez internet alebo Mestské informačné centrum v Košiciach.



"Projekt pokračuje štandardným spôsobom, samosprávy, štátne orgány, eurofondy sa doň nezapojili, keďže nemajú záujem, takže to financujeme z príspevkov členov a členských vkladov a z podpory niektorých firiem a súkromných osôb," dodal Gürtler ku košickej lokálnej mene.