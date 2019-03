Nový majiteľ ružinovskej Hirošimy už začal čistiť jej okolie

Prvé zmeny pozitívne vníma aj starosta Ružinova Martin Chren.

Bratislava 19. marca (TASR) – Pozemok s rokmi "strašiacim" skeletom bývalého obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaným "Hirošima", by mal byť čoskoro o čosi čistejší. Nový majiteľ sa pustil nielen do opravy oplotenia, ale aj do odstraňovania znečistenia, náletových drevín a čiastočne aj stavebného odpadu v okolí skeletu.



"Po ukončení prác bude objekt riadne zabezpečený a označený tak, ako to predpisuje legislatíva. Súčasťou aktivít je aj otázka vyriešenia problému, ktorý predstavujú bezdomovci trvalo obývajúci časti skeletu. Aktuálne tam žijú traja na troch miestach, v spolupráci s občianskym združením Vagus sme ich osobne kontaktovali," uviedol pre TASR Maroš Havran, mediálny zástupca MiddleCap Group. Tá je podľa obchodného registra spoločníkom firmy Yosarka, majiteľa pozemku podľa výpisu z listu vlastníctva.



Spoločnosť popritom pracuje na príprave podkladov na vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže. Zrealizovať ju chce do konca roka. "S istotou vieme povedať, že máme jednoznačne záujem, aby základnú podobu projektu dala špičková architektonická kancelária s bohatými medzinárodnými skúsenosťami," skonštatoval Tomáš Jurdák, partner MiddleCap Real Estate a jeden z konateľov firmy Yosarka.



Podotkol, že majú záujem o trvalo udržateľný projekt, ktorý prinesie lokalite zásadné zlepšenie kvality života. A to pri dodržaní platných územno-plánovacích predpisov. "V tejto fáze rozpracovanosti projektu by nebolo zodpovedné špekulovať o tejto otázke," odpovedal Havran na otázku, kedy by sa mohli Ružinovčania zbaviť vyše desaťročia chátrajúceho objektu.



Prvé zmeny pozitívne vníma aj starosta Ružinova Martin Chren. "Verím, že je to prvý krok k vyriešeniu tohto problému, ktorý Ružinov trápi už takmer 12 rokov," poznamenal Chren. Zdôraznil, že mestská časť bude trvať na tom, aby akákoľvek nová výstavba rešpektovala charakter okolia a aby sa územie riešilo komplexne, teda od Tomášikovej po Obilnú ulicu. Mrakodrap ani nič podobné si na danom území predstaviť nevie.



"Územie tzv. Hirošimy a okolia môže byť prirodzeným novým centrálnym námestím v Ružinove a budeme žiadať zachovanie zelených plôch, rešpektovanie výšok podľa okolitých budov, ako aj riešenie návrhu využitia územia formou architektonickej súťaže s medzinárodnou účasťou," doplnil šéf ružinovskej samosprávy.



Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho odkúpil Ivan Líška, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval, a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho ale majiteľ zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Pôvodná budova sa mala od základov rekonštruovať, dostavať spredu i zozadu a vedľa nej sa mala postaviť ďalšia, pričom obe mali byť spojené presklenou galériou.



Majiteľ však zakrátko avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať. Ani v auguste nebolo isté, kedy sa začne stavať. Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť.



Skelet však Ružinovčanov "straší" dodnes. I napriek tomu, že zhruba pred troma rokmi sa objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. Investície na výstavbu a revitalizáciu okolia sa odhadovali na okolo 200 miliónov eur. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.