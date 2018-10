Nový stodukát je venovaný storočnici ČSR a Milanovi R. Štefánikovi

Autorom návrhu stodukátu je medailér Branislav Rónai.

Košice 29. októbra (TASR) - V rámci lokálneho platidla košický dukát pribudol v pondelok do obehu strieborný stodukát. Symbolicky pripomína 100. výročie vzniku Československej republiky. V projekte alternatívneho platidla, ktorý v roku 2015 spustilo združenie Košický dukát na výmenu tovarov a služieb, ide už o šiestu mincu rôznej nominálnej hodnoty.



Autorom návrhu stodukátu je medailér Branislav Rónai. Na averze mince je mapa Československa v pôvodných hraniciach so symbolom republiky a košickým dómom, na reverze portrét Milana Rastislava Štefánika spolu s jeho sochou, ktorá v minulosti stála v centre Košíc. Na hrane mince je Štefánikovo motto: "Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť." Nápis na hrane je unikátom v medailérskej tvorbe na Slovensku.



Vyrazených bolo 200 číslovaných kusov mincí v proof verzii. "Košický stodukát v čistom striebre vydávame pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Na averznej strane je zobrazené Československo v podobe, ako vzniklo v roku 1918, a na reverznej strane je generál Milan Rastislav Štefánik. Okrem toho, že bol zakladateľom Československej republiky, v minulosti sa na námestí v Košiciach nachádzala jeho socha, ktorá sa, bohužiaľ, stratila. My sme si dovolili aspoň takouto formou si ho uctiť," povedal pre TASR Vladimír Gürtler, predseda združenia Košický dukát na výmenu tovarov a služieb. Stodukáty vyrazili v Mincovni Kremnica, každý má hmotnosť 31,1 gramu a priemer 40 milimetrov.



Košické dukáty už vyšli v nominálnych hodnotách jeden, dva, päť, desať, 50 a 100. Alternatívna mena s kurzom 1:1 voči euru pri platbách má podporiť rozvoj lokálnej ekonomiky. Počet prevádzok a poskytovateľov služieb, ktoré s ňou fungujú, je podľa Gürtlera naďalej zhruba 30 až 35. Ich zoznam je na webstránke www.kosickydukat.sk. Mince poskytuje združenie svojim členom, možné je ich získať aj cez internet alebo Mestské informačné centrum v Košiciach.