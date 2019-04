Novým podpredsedom Banskobystrického kraja sa stal O. Lunter

Ondreja Luntera do funkcie navrhol najväčší poslanecký klub Nezávislí po tom, ako sa doterajší podpredseda kraja Stanislav Horník vzdal tohto postu.

Jelšava 25. apríla (TASR) – Novým podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa stal Ondrej Lunter. Poslanci Zastupiteľstva BBSK ho do funkcie zvolili na svojom štvrtkovom zasadnutí v Jelšave v okrese Revúca.



Ondreja Luntera do funkcie navrhol najväčší poslanecký klub Nezávislí po tom, ako sa doterajší podpredseda kraja Stanislav Horník vzdal tohto postu. Vo svojej funkcii sa bude nový podpredseda v zmysle kompetencií pridelených predsedom BBSK venovať oblastiam regionálneho rozvoja a dopravy.



„Na príklade nášho kraja chcem ukázať, že máme rozbehnuté projekty, zmierňujúce problémy, ktoré dlhodobo trápia všetky regióny na Slovensku. Celé rodiny sa dnes musia sťahovať za prácou mimo svojho bydliska, a to nie je správne,“ uviedol po svojom zvolení.



Novému podpredsedovi, dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania pre výkon jeho funkcie, bude prináležať mesačná odmena vo výške 75 % z platu predsedu BBSK.