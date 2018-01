Droba sa ešte nevzdal poslaneckého mandátu, urobí tak 30. januára

V snemovni by ho mal nahradiť nitriansky krajský predseda SaS Radoslav Pavelka.

Bratislava 25. januára (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba sa ešte nevzdal mandátu poslanca Národnej rady SR. Urobí tak 30. januára, keď sa začne prvá tohtoročná schôdza parlamentu. TASR to potvrdil Droba.



"Pozícia predsedu kraja si zasluhuje výkon na 110 percent. Obe funkcie sa nedajú súčasne robiť naplno. A môj primárny záujem je Bratislavský samosprávny kraj," uviedol Droba. V snemovni by ho mal nahradiť nitriansky krajský predseda SaS Radoslav Pavelka.



V pléne budú aj ďalšie personálne zmeny, keďže mandátov už sa vzdali Jozef Viskupič a Erika Jurinová (obaja OĽaNO). Tí sa stali predsedami Trnavského a Žilinského kraja. Za nich prídu do parlamentu historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková.



Trojica zloží poslanecký sľub v úvode blížiacej sa schôdzi NRSR. Zmeny si vyžiadajú aj úpravy obsadenia parlamentných výborov.