Nitriansky kraj si požičia 15 miliónov eur na opravu ciest

Kraj má vo vlastníctve viac ako 2000 kilometrov ciest II. a III. triedy, na ktorých je 525 mostov.

Nitra 12. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj prijme bezúročnú pôžičku z ministerstva financií určenú na rekonštrukciu a modernizáciu mostných objektov a ciest II. a III. triedy. O prijatí úveru vo výške 15 miliónov eur rozhodli krajskí poslanci na svojom májovom rokovaní.



Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu ide o lacné peniaze, ktoré by si kraj aj napriek dobrému ratingu nemohol bez úrokov požičať v žiadnej banke.



„Keď máme šancu získať takúto masu peňazí, tak by bol hriech, keby sme sa o to neuchádzali,“ skonštatoval. Ako pripomenul, úver nie je možné využiť na bežnú údržbu ciest. „Tie peniaze sú použiteľné na cesty a mosty, ale ako kapitálové výdavky, teda na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť, modernizáciu a rekonštrukciu ciest a mostných konštrukcií,“ vysvetlil Belica.



Kraj má vo vlastníctve viac ako 2000 kilometrov ciest II. a III. triedy, na ktorých je 525 mostov. „Podľa analýzy z Úradu NSK dokážeme tieto peniaze určite efektívne využiť, hlavne na mosty, ktorých máme viac ako 500. Musíme si uvedomiť, že sme kraj dolných tokov všetkých hlavných riek a tie mosty sú, samozrejme, o čosi dlhšie ako premostenia na horných tokoch. To znamená, že náklady na rekonštrukciu a modernizáciu mostov sú obrovské. Tie, ktoré sú v najhoršom stave, by sa mali opravovať ako prvé,“ povedal Belica.



NSK v rokoch 2011 až 2018 zrekonštruoval cesty II. a III. triedy za viac ako 24,8 milióna eur z vlastných zdrojov. „Za rovnaké obdobie bolo zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu investovaných do modernizácie ciest 28,5 milióna eur a z vlastných zdrojov ďalších šesť miliónov eur,“ informoval Úrad NSK.