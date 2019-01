O ďalšom osude bánovskej pôrodnice rozhodnú asi v septembri

Rodiť v pôrodniciach v okolitých mestách musia mamy približne od mája minulého roka, čo sa dlhodobo stretáva s nevôľou Bánovčanov.

Bánovce nad Bebravou 16. januára (TASR) - Činnosť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v bánovskej nemocnici zostane pozastavená predbežne do septembra tohto roka. O jeho ďalšom fungovaní zdravotnícke zariadenie rozhodne následne podľa vývoja situácie.



O ďalšom smerovaní pôrodníctva v Bánovciach nad Bebravou tamojšia nemocnica rozhodne aj s ohľadom na projekt stratifikácie nemocníc, spresnila v stredu pre TASR Lucia Kočková, manažérka komunikácie Agel SK, pod ktorej materskú firmu nemocnica patrí.



"Plánujeme udržať činnosť nemocnice tak, ako je v aktuálnej chvíli prevádzkovaná, pripravujeme otvorenie niektorých nových činností. Tento rok budeme investovať do opravy a rekonštrukcie budovy tak, aby sme mohli zlepšiť podmienky, v ktorých poskytujeme zdravotnú starostlivosť, s cieľom udržať dlhodobo chod nemocnice v prospech pacientov a regiónu," doplnila Kočková.



Tamojšia gynekologická ambulancia podľa nej zostáva zachovaná a funguje v nezmenenom režime.



Rodiť v pôrodniciach v okolitých mestách musia mamy približne od mája minulého roka, čo sa dlhodobo stretáva s nevôľou Bánovčanov. Ešte koncom júna minulého roka spoločnosť informovala, že činnosť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia pozastavuje do septembra toho roka. Dôvodom obmedzenia rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti mala podľa nej byť plánovaná rekonštrukcia a revitalizácia priestorov, pričom tam zároveň prebiehali čiastočná obmena a čerpanie dovoleniek zo strany zdravotníckeho personálu. Vlani v septembri tam však činnosť neobnovili.