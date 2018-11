O existencii školy v Očovej píše už rodák M. Bel

Súčasná budova základnej školy s materskou školou v Očovej bola odovzdaná do užívania v roku 1934 ako Rooseveltova škola a tento objekt v obci dominuje dodnes.

Očová 4. novembra (TASR) - História vzdelávania žiakov v Očovej a škôl na jej území sa počíta na stáročia. O ich fungovaní pri kostoloch a cirkvách sa zmieňuje aj najznámejší očovský rodák, polyhistor Matej Bel – Funtík (1684 - 1749).



Podľa riaditeľky Anny Sojkovej najviac žiakov mala škola začiatkom 80. rokov 20. storočia, bolo to až 390. Dnes ich tam chodí do deviatich tried 181. Materská škola má aktuálne 59 detí, po nedávnej prestavbe sa jej kapacita zvýšila na 80.



Objekty Základnej školy s materskou školou Mateja Belu - Funtíka v Očovej prechádzali postupne výraznou obnovou od roku 2009, a to najmä s prispením finančných príspevkov z eurofondov.



Škola v Očovej bola v polovici 90. rokov 20. storočia jednou z tých, ktoré sa zasadili o zavedenie regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu na slovenských školách. Dnes majú prvky regionálnej výchovy zakomponované v niekoľkých predmetoch a ako samostatný predmet regionálne dejiny ho majú žiaci piateho ročníka.