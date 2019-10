O financie z rozpočtu Prievidze sa uchádza desať občianskych projektov

Prievidza 18. októbra (TASR) - Vydanie publikácie o historických a súčasných zaujímavostiach regiónu, realizáciu nástennej maľby na jednom z bytových domov na sídlisku Zapôtočky či žurnalistickú školu pre deti môžu Prievidžania podporiť svojím hlasom v rámci participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. O financie z rozpočtu sa uchádza dovedna desať občianskych projektov, radnica v týchto dňoch spustila hlasovanie. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"V týchto dňoch sme do každej domácnosti v Prievidzi doručili hlasovací lístok s anotáciami súťažných projektov pre participatívny rozpočet 2019. Obyvatelia tak budú môcť rozhodnúť o víťazných projektoch," načrtol Ďureje.



Vyplnený hlasovací lístok môžu Prievidžania odovzdať na jednom zo zberných miest, kde sa nachádzajú hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, prípadne naskenovaný emailom na participacia@prievidza.sk. "Hlasovanie potrvá do 15. novembra. Do každej domácnosti sme distribuovali jeden hlasovací lístok. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, môžu ľudia ďalšie hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky alebo vyzdvihnúť na mestskom úrade," dodal.



Prievidžania môžu svojím hlasom podporiť i projekty mobilného hospicu, dôstojného prežívania jesene života, nahrania piesní na účely výučby na školách, revitalizáciu jazierka v mestskom parku, modernizáciu plážového ihriska na volejbal, projekt ochrany stromov a ježkov či online akadémiu vzdelávania. Na aktivity vyčlenila radnica sumu 40.000 eur.