O hlasovací preukaz požiadalo viac než 1900 Banskobystričanov

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – V prvom i druhom kole tohtoročných prezidentských volieb môže v meste Banská Bystrica voliť 64.282 oprávnených voličov. K dispozícii majú 77 volebných miestností v 35 budovách na celom území mesta i v jeho okrajových častiach. TASR o tom informovala Dominika Smoleňová z banskobystrického magistrátu.



Jedným z nich je i okrsok číslo sedem v Základnej škole na Triede SNP 20, kde nového prezidenta môžu voliť aj občania bez domova, a teda ľudia s trvalým pobytom označeným ako "mesto Banská Bystrica". Magistrát ich eviduje v počte 1558.



"Občania, ktorí nebudú môcť navštíviť svoju volebnú miestnosť a dali si vystaviť hlasovací preukaz, môžu hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovacie preukazy sme im vystavovali ešte aj v piatok (15. 3.) dopoludnia," konštatovala Smoleňová.



O hlasovací preukaz do piatka 11.00 h požiadalo 1909 občanov na prvé kolo volieb a 1767 občanov na druhé kolo. V rámci územia SR mesto doporučenou poštou rozoslalo 919 voličských preukazov.



"Napriek tomu, že sa nedá voliť mimo Slovenska, sme do Českej republiky zaslali 115 zásielok, aby voliči mohli hlasovať v najbližších okresoch SR. Žiaľ, máme šesť neprevzatých zásielok, ktoré budú distribuované do pôvodných okrskov, ak by chceli občania odvoliť tam. Ľudia, ktorí sa nemôžu dostaviť zo závažných zdravotných dôvodov do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej schránky v mieste bydliska," zdôraznila Smoleňová.



Ako poznamenala, do okrskových komisií bolo delegovaných 468 členov a 77 zapisovateľov. O prípravu a plynulý priebeh volieb sa v sobotu stará približne 50 zamestnancov mesta.