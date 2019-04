O nulovú eurobankovku bol v S. Ľubovni záujem, ľudí neodradil ani sneh

Mnohí záujemcovia čakali pred pokladňou už v noci od tretej hodiny.

Stará Ľubovňa 12. apríla (TASR) - O eurobankovku s nulovou hodnotou s vyobrazením Hradu Ľubovňa bol veľký záujem, ľudí neodradila ani snehová metelica. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že mali záujemcov, ktorí čakali pred pokladňou už v noci od tretej hodiny.



„To museli byť nejaké dobrodružné povahy, keďže bola naozaj poriadna zima. Prišlo veľa ľudí aj z iných kútov Slovenska, aj zo západu, boli ochotní cestovať za touto bankovkou aj stovky kilometrov,“ priblížil Mikulík s tým, že za pár hodín predali už takmer 4000 bankoviek z celkového nákladu 13.000 kusov. Predaj je limitovaný od čísla 5000 na 20 kusov, aby sa nestalo, že niekto nakúpi väčšie množstvo. Predaj suvenírových eurobankoviek bude pokračovať aj ďalej, blíži sa otvorenie letnej turistickej sezóny a Mikulík predpokladá, že záujem o kúpu bude aj neskôr. „Aj to bol dôvod, prečo sme zvolili tak veľkú edíciu,“ dodal.



Eurobankovku s nulovou hodnotou je možné si zakúpiť na dvoch predajných miestach, jednak v skanzene i na hrade. Je na nej vyobrazená dominanta architektúry hradu spolu s poľskými korunovačnými klenotmi, ktoré boli v Starej Ľubovni ukryté počas švédsko-poľskej vojny. „Práve tým chceme poukázať na tú Európu a jej prepojenie aj v dávnych dobách, konkrétne medzi Rakúsko-Uhorskom, Poľskom či Španielskom,“ ozrejmil Mikulík. Táto suvenírová bankovka podľa neho nemusí byť posledná, ktorú vydajú, keďže je množstvo motívov častí hradu, skanzenu či zbierkových predmetov, ktoré by sa dali takto vyobraziť.