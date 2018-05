O post primátora Košíc sa bude uchádzať aj Jaroslav Polaček

Do volieb ide ako nezávislý kandidát s podporou košických aktivistov za zmenu parkovania, SaS, OĽaNO a KDH.

Košice 28. mája (TASR) – O post primátora Košíc sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj Jaroslav Polaček. Svoju kandidatúru oznámil v pondelok. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s podporou košických aktivistov za zmenu parkovania, SaS, OĽaNO a KDH. Jeho prioritou je, aby sa z Košíc stalo mesto fungujúce pre občanov, mesto transparentné vo svojich rozhodnutiach a s moderným prístupom k zeleným technológiám.



"V prvom rade chcem mesto Košice vrátiť naspäť jeho obyvateľom, preto sa uchádzam o ich podporu s cieľom zabojovať o fungujúce Košice. Naším cieľom je vyhnať kšeftárov, vyhnať všetkých tých, ktorí mesto Košice nahnali do úzadia a presadzujú svoje vlastné ciele pred cieľmi, ktoré majú obyvatelia toho mesta," zdôraznil Polaček.



Ako povedal, svoj program predstaví postupne. "Tak, ako som dnes predstavil Juraja Lukáča z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorý je garantom pre Zelené mesto. Takisto chceme rozprávať o transparentom meste, modernom meste, meste, v ktorom sa bude dobre žiť," povedal Polaček.



Do predvolebnej kampane vloží podľa jeho slov z vlastných zdrojov 40.000 eur, čo predstavuje ročný plat primátora. "Myslím si, že je to adekvátna suma, s ktorou sa dá pracovať. Zároveň máme transparentný účet. Čo sa týka financovania mojej kampane zo strany politických strán, je táto otázka otvorená, rokujeme o nej," doplnil Polaček.



O podpore svojej kandidatúry rokuje aj so stranami Sme rodina, SPOLU - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, SMK a NOVA.



Vo verejnom živote začal Polaček pôsobiť v roku 2009, keď sa stal predsedom Únie autodopravcov Slovenska. Bol jedným z hlavných organizátorov úspešného štrajku proti prvej vláde Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti so zavedením mýta. Od roku 2010 pôsobil ako prednosta Miestneho úradu Košice - Sever. V roku 2014 bol zvolený ako nezávislý za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach. V novembri 2017 sa stal poslancom Košického samosprávneho kraja (KSK) a zároveň aj predsedom Klubu nezávislých poslancov KSK.



Polaček je druhým kandidátom, ktorý oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na primátora Košíc. V apríli tohto roka ju oznámil predseda strany Šanca Viliam Novotný.