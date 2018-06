O post primátora Nitry sa bude uchádzať občiansky aktivista M. Hattas

Marek Hattas je počítačový analytik, zakladateľ kultúrneho centra Hidepark a občiansky aktivista. Vlani založil neformálnu skupinu Občania pre Nitru.

Nitra 14. júna (TASR) – O post primátora Nitry sa bude uchádzať aj 31-ročný občiansky aktivista Marek Hattas, ktorý vo štvrtok oficiálne oznámil svoju kandidatúru. Hattas bude kandidovať ako nezávislý kandidát. "Za mnou bude tím nezávislých kandidátov na poslancov. Kampaň bude financovaná z transparentného účtu, zo zdrojov občanov, bez podpory developerov," povedal Hattas.



Vo funkcii primátora by chcel Hattas zlepšiť fungovanie samosprávy, dobudovať infraštruktúru, riešiť dopravu a bezpečnosť v meste. "Potrebujeme dobudovať kanalizáciu v celom meste, opraviť chodníky a cesty, rozšíriť cyklochodníky. Mestská hromadná doprava by sa mala zrýchliť a zatraktívniť pre občanov. Do priemyselného parku v Nitre prichádza množstvo zahraničných pracovníkov. Výstavba obrovských ubytovní nie je riešením, my potrebujeme s týmito ľuďmi pracovať, zapájať ich do spoločnosti. Tí ľudia tu sú, my sa musíme naučiť s nimi žiť," skonštatoval Hattas.



Jedným z hlavných problémov, ktoré chce kandidát na primátora riešiť, je otázka výstavby novej roštovej spaľovne v meste. Potrebu jej výstavby avizoval súčasný primátor Jozef Dvonč na jeseň minulého roka. "Vo štvrtok som poslal primátorovi otvorený list, v ktorom žiadam odpovede na otázky, kde chce spaľovňu postaviť a s akou kapacitou. Ak zmenil názor, žiadam ho o verejný záväzok, že sa spaľovňa stavať nebude," povedal Hattas.



Hattas je počítačový analytik, zakladateľ kultúrneho centra Hidepark a občiansky aktivista. Vlani založil neformálnu skupinu Občania pre Nitru, v ktorej dnes funguje viac ako desiatka odborníkov z rôznych oblastí spoločenského života.



Kandidatúru na post primátora Nitry zatiaľ oficiálne oznámili traja kandidáti. Okrem Hattasa zabojuje o primátorské kreslo aj nezávislý mestský poslanec a niekdajší nitriansky viceprimátor, 51-ročný Štefan Štefek, ktorý bude kandidovať ako nezávislý. Pravicová koalícia v zložení SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár a Šanca postaví do boja o kreslo primátora Nitry 37-ročného nestraníka Jána Grešša.