O prešovské komunitné centrá sa zaujímajú aj medzinárodní experti

Prešov 27. marca (TASR) – O energetickej efektívnosti či potrebách rómskych komunít rokovali v uplynulých dňoch s predstaviteľmi prešovskej radnice v Prešove zástupcovia Riadiaceho výboru iniciatívy takzvaných dobiehajúcich regiónov (Catching-up regions).



"Aj keď regióny východného Slovenska patria ešte stále medzi tie, ktoré sa rozvíjajú pomalšie, vďaka pomoci, ktorá je výsledkom aj takejto spolupráce medzi Svetovou bankou, Európskou komisiou a príslušnými samosprávnymi inštitúciami, vieme napredovať," povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová počas stretnutia so zástupcami Svetovej banky, Európskej komisie a ďalšími odborníkmi na tému regionálneho rozvoja.



Podľa hovorkyne Prešova Evy Peknušiakovej predstavitelia mesta prezentovali medzinárodnému tímu expertov základné ciele inteligentného rozvoja mesta Prešov takzvaného Smart City. Ako povedala, jedným z nich je napríklad zvýšenie kvality života a kvality podnikateľského prostredia v meste.



"Zámerom mesta je tiež zvýšenie efektivity, fungovania a snahou urobiť Prešov bezpečnejším, čistejším, energeticky úspornejším a schopným reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby," vysvetlila hovorkyňa.



Ďalšou témou bola doprava v meste, v rámci ktorej by sa po schválení strategického dokumentu Masterplan mali začať zavádzať do praxe viaceré zmeny v celkovej cestnej infraštruktúre mesta. Diskutovalo sa aj o energetickom manažmente mesta Prešov a nízkouhlíkovej stratégii na jeho území a aktuálnou témou je aj odpadové hospodárstvo.



Tím medzinárodných aj domácich expertov sa stretol a diskutoval aj s pracovníkmi Odboru sociálnych služieb Mestského úradu Prešov i priamo s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. "Hovorili o možnostiach riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít v meste Prešov. Sociálni terénni sa prostredníctvom realizovaných projektov, ako napríklad Program sekundárnej prevencie problémového správania či Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, snažia o sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít," priblížila Peknušiaková.



"Ide o veľmi zložitú a komplexnú tému, ktorá pokrýva mnohé oblasti. Momentálne sa snažíme zmapovať, kto a aké konkrétne veci by mohol v tejto oblasti urobiť. Rokovania v tejto súvislosti máme rozbehnuté aj na národnej úrovni, aby sme mali istotu, že sa na riešenie tejto problematiky dajú čo najefektívnejšie využiť fondy z Európskej únie," dodal hlavný expert na územný rozvoj Svetovej banky Paul Kriss.