O samozber čučoriedok v Lazanoch mali ľudia záujem, tvrdí pestovateľ

Lazany 29. júla (TASR) - V Lazanoch v okrese Prievidza mala verejnosť túto sezónu prvý raz možnosť nazbierať si čučoriedky. O samozber tohto druhu ovocia, ktorý by mal byť ojedinelým na Slovensku, bol medzi ľuďmi podľa pestovateľa Tomáša Oboňu záujem.



Čučoriedkový sad na pozemku v blízkosti obce s 2500 kríkmi získal terajší majiteľ od jedného pána. "Samozber čučoriedok nefunguje nikde, samozber jahôd a podobného ovocia je všade. Myslím si, že je to dobrá vec," povedal pre TASR Oboňa.



Minulý rok samozber pestovateľ neorganizoval. "Tento rok sme to priniesli do Lazian, pričom prvotná myšlienka bola, že dáme samozber. Sme prekvapení, ľudia nič neničia, malé deti netrhajú, nelámu kríčky. Na prvú sezónu, čo sme tu, chodí dosť ľudí. Sme spokojní. Viac čučoriedok sa oberie v hore, než sa predá v sadoch, keďže ich je stále málo," skonštatoval pestovateľ.



Sezóna čučoriedok podľa neho závisí od počasia. "Minulý rok bol apríl a máj neskutočne teplý a koniec zberu sme mali koncom júla," dodal.