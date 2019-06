O šéfa Metro Bratislava zabojujú dvaja, o šéfa GIB štyria kandidáti

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava bolo celkovo doručených päť kompletných prihlášok.

Bratislava 12. júna (TASR) - Pred výberovú komisiu sa v stredu 19. júna postavia dvaja uchádzači o pozíciu predsedu predstavenstva Metro Bratislava. Nasledujúci deň vo štvrtok 20. júna ďalší štyria uchádzači o pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislava (GIB). Hlavné mesto zverejnilo ich životopisy na svojom webe. Verejnosť má možnosť si ich preštudovať, vyjadriť sa k nim a upozorniť na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti Metro Bratislava bolo celkovo doručených päť kompletných prihlášok. V prípade organizácie GIB to bolo 11 kompletných prihlášok. "Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala šesť uchádzačov na pohovor s personalistami, dvoch uchádzačov pre Metro Bratislava a štyroch pre GIB," priblížil Bubla.



V prípade Metro Bratislava sú medzi kandidátmi Zuzana Kolláriková, ktorá pôsobila na ministerstve dopravy, a Erik Treuer, ktorý pracuje momentálne v spoločnosti Hornex. Pri organizácii GIB je medzi kandidátmi opäť Treuer. Uchádzačom o tento post je aj Tomáš Husenica, ktorý pracuje v spoločnosti HESO Consulting, Peter Kulhánek pôsobiaci v spoločnosti ELPEK & J. M. a Stanislav Šitz, ktorý pracuje aktuálne vo firme Arcadis Czech Republic. Títo kandidáti boli pozvaní na neverejné a verejné vypočutie.



Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce zo zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť. Následne sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač odprezentuje svoj rozvojový plán a odpovie na otázky verejnosti i komisie.



Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. "Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné," povedal Bubla. Spätnú väzbu k uchádzačom môže verejnosť zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.