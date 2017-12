O spustení parkovacej politiky v Bratislave budú rozhodovať v januári

Parkovacia politika platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta.

Bratislava 28. decembra (TASR) - Parkovacia politika v Bratislave je stále v platnosti len na papieri a jej spustenie je neisté. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal sa však chce o jej zavedenie do praxe opäť pokúsiť. Začiatkom budúceho roka plánuje do mestského zastupiteľstva znova predložiť dodatok štatútu hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí v rámci regulácie parkovania. Ten však mestskí poslanci dvakrát neschválili a hlasovanie o tomto bode predtým niekoľko rokovaní presúvali.



Nesrovnal tvrdí, že sa našla skupina poslancov, ktorá blokuje zavedenie parkovacej politiky do života, a tým poškodzuje Bratislavčanov. "Musíme sa však k tomu vrátiť, parkovanie je jeden zo zásadných problémov hlavného mesta," vysvetlil. Mesto sa podľa neho na zavedenie regulácie parkovania pripravuje. Rieši záchytné parkoviská, prvé vybuduje vo Vrakuni, rovnako obnovuje MHD, tlačí na železnice, aby sa zahusťovala vlaková doprava v meste, či pripravuje alternatívne spôsoby dopravy ako bikesharing.



Mestský poslanec a predseda mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler si nemyslí, že sa majú poslanci pri spustení parkovacej politiky niečoho obávať. "Je to len zavedenie poriadku tak, ako to funguje vo zvyšných krajských mestách na Slovensku, alebo v iných hlavných mestách Európskej únie," podotkol. Začiatkom budúceho roka sa však podľa neho môže zopakovať scenár z januára 2014, keď taktiež pred komunálnymi voľbami vtedajší primátor Milan Ftáčnik predložil zastupiteľstvu parkovaciu politiku. "Poslanci dostali však strach a neschválili ju," podotkol Uhler.



Poslanec Ján Budaj však tvrdí, že súčasné vedenie mesta nezvládlo pripraviť parkovaciu politiku. Vyčíta, že nie sú ešte vybudované záchytné parkoviská a na zavedenie regulácie v parkovaní nie je dostatočne pripravená MHD ani mestskí policajti. Takúto parkovaciu politiku považuje len za novú daň. "Celý tento komplex vecí, spôsob hospodárenia a kooperácia mestských častí, ani v jedinom tomto bode nebola parkovacia politika životaschopná," skonštatoval Budaj. Predpokladá, že zavedenie parkovacej politiky sa presunie až do budúceho volebného obdobia.



Parkovacia politika platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Ten totiž upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií. Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť všeobecne záväzné nariadenie v miestnom zastupiteľstve. Jeho obsahom je najmä úprava výšky úhrady za dočasné parkovanie.