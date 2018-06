O uzavretej ceste z Tepličky nad Váhom rokovali aj na pôde ŽSK

Podľa starostu Tepličky nad Váhom Viliama Mrázika bude na obecnom zastupiteľstve podaný návrh na uzavretie cesty iba počas víkendov.

Žilina 5. júna (TASR) – S cieľom pomôcť vyriešiť nespokojnosť občanov mestskej časti Žilina-Zástranie s uzavretím zhruba trojkilometrovej cesty, ktorá ich spája s Tepličkou nad Váhom, zvolala v utorok predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová pracovné stretnutie na pôde Úradu ŽSK. Teplička nad Váhom odkúpila cestu do svojej správy od ŽSK a rozhodla sa ju uzavrieť pre motorové vozidlá.



"Bolo jasne stanovené, že cesta nesmie byť spoplatnená a mala by byť verejne užívaná. To, že sa kladú podmienky pri užívaní cesty, je podľa mňa dosť bežné. A vzhľadom na to, že cesta nespĺňa parametre druhej a tretej triedy, sú obmedzenia, myslím si, na mieste. A treba nájsť tú mieru obmedzenia," povedala po stretnutí Jurinová.



"Videli sme, že obyvatelia Zástrania a Tepličky sú v nejakom konflikte a obyvatelia Zástrania sa cítia diskriminovaní. Preto sme sa rozhodli zvolať stretnutie. Dúfali sme, že dôjde k obrúseniu hrán a možno k nájdeniu kompromisného riešenia. Našou úlohou bolo nájsť priestor, keďže už teraz s cestou nemáme nič do činenia. Nemáme žiadne kompetencie, aby sme takto konali. Ale považujeme za dôležité, aby sa nezrovnalosti, ktoré medzi obcami a obyvateľmi vznikajú, nejakým spôsobom vyriešili," vysvetlila predsedníčka ŽSK.



Podľa starostu Tepličky nad Váhom Viliama Mrázika bude na obecnom zastupiteľstve podaný návrh na uzavretie cesty iba počas víkendov. "Ďalší návrh, ktorý vzišiel z tohto stretnutia, predostriem obecnému zastupiteľstvu a uvidím, ako sa k nemu postaví. Cesta je momentálne uzavretá pre motorové vozidlá. Výnimku majú vozidlá s povolením obce a dostalo ju približne 50 ľudí. Udeľujeme ju občanom Zástrania, ktorí pracujú v Tepličke nad Váhom, v automobilke Kia a smerom na Terchovú. Pre nich sme naozaj uznali, že to má zmysel a do práce a z práce sa dostanú rýchlejšie," uviedol Mrázik.



Nespokojných občanov zo Žiliny-Zástrania zastupovala na rokovaní Soňa Tichavská. "Obyvatelia Tepličky nad Váhom preferujú, že je to oddychová zóna. Pre nás je to cesta, ktorú používame a chceme ju používať aj naďalej. Kompromisné riešenie sme navrhli, že počas víkendov súhlasíme s uzatvorením cesty. Ale z nášho pohľadu počas pracovných dní by sme trvali na tom, aby sme cestu mohli používať. Uvidíme, ako to dopadne na zastupiteľstve v Tepličke nad Váhom," podotkla Tichavská.



"Cesta vždy slúžila obyvateľom Tepličky nad Váhom, Zástrania aj mesta Žilina ako vychádzková. Nehovorím, že tam nebola doprava. Ale vždy slúžila na nedeľnú siestu. Prechádzky do Zástrania, v zime sa tam sánkovali deti nielen z Tepličky a Zástrania, ale zo širokého okolia. Ľudia zo Žiliny sa vyviezli MHD do Zástrania, spustili sa do Tepličky a opäť išli do mesta. Myslím si, že takýto životný priestor je pre nás veľmi dôležitý, aby sme ho vytvárali nielen pre ľudí z Tepličky, ale zo širokého okolia," dodal Mrázik.