O vodnom hrade Šintava sa môžu rozpísať nádejní literáti

Sereď 20. júla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Vodný Hrad chce u obyvateľov Serede posilniť povedomie o význame národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava, ktorý bol jedným zo sídelných hradov cisára a uhorského a českého kráľa Žigmunda Luxemburského. Po vlaňajšej úspešnej výtvarnej súťaži vyhlásilo pre tento rok literárnu. Témou je Život na seredskom kaštieli.



"Zúčastniť sa môžu autori v troch kategóriách – od 14 do 19 rokov, do 26 a nad 26 rokov," informovala TASR Martina Hilkovičová z OZ. Zobraziť môžu ľubovoľnú etapu existencie sídla a opísať v ňom ľubovoľné postavy. Uzávierka súťaže je 30. septembra, rozsah poviedky je maximálne štyri strany alebo 15.000 znakov. Práce treba poslať na adresu vodny.hrad.sk@gmail.com.



OZ vyhlásilo literárnu súťaž v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi a miestnymi strednými školami. Podľa Hilkovičovej by chceli témy, ktoré im autori do súťaže prinesú, rozpracovávať aj do malých divadelných predstavení. "Inšpirovaní sme vlaňajškom, keď sme spolu s okruhom ľudí, ktorí sa nadchli pre amatérske divadlo, takéto jedno predstavenie s historickou tematikou urobili," uviedla. Sú radi, že sa v Seredi formuje komunita aktívnych ľudí, ktorí majú o históriu a kultúru záujem.



Seredský kaštieľ sa dlhodobo nachádza v nevyhovujúcom stave, snahy o jeho záchranu neviedli zatiaľ k želanému výsledku. Radnica ako vlastník sa ho snažila predať, ale nenašiel sa záujemca, ktorý by chcel do obnovy investovať. OZ má predstavu, že by sa mohla obnova realizovať aj postupne tak, ako sa podarilo pred časom obnoviť bastión, kde sa konajú príležitostné výstavy. Mesto uprednostňuje celkovú opravu, ale na tú nemá vlastné prostriedky a ani sa mu nepodarilo získať dotáciu v potrebnom objeme. Nateraz je vyhlásená verejná zbierka na obnovu. V mestskom rozpočte je na tento rok na kaštieľ vyčlenená suma iba na prípadnú nevyhnutnú údržbu.