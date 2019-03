O voľby zatiaľ klienti CSS v Nitrianskom Pravne nemali veľký záujem

V okrsku v CSS Bôrik je 86 oprávnených voličov.

Nitrianske Pravno 16. marca (TASR)- O odovzdanie hlasu jednému z kandidátov na prezidenta nemali v sobotu dopoludnia klienti Centra sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza veľký záujem. Zmeniť sa to môže popoludní, keďže veľa klientov je ležiacich, a okrsková volebná komisia môže ísť na požiadanie za nimi s prenosnou urnou.



"Jeden z okrskov v našej obci je priamo v CSS Bôrik, kde je niekoľko desiatok klientov, ktorí majú, samozrejme, právo tiež zúčastniť sa na voľbách a nie sú fyzicky schopní zájsť do obce, keďže zariadenie je ďalej, na okraji obce. Je to opodstatnený okrsok, náklady s tým spojené musíme znášať, ale ľuďom zo sociálne znevýhodnených skupín, hendikepovaným, musíme dať tiež možnosť zúčastniť sa na voľbách," povedal pre TASR starosta Andrej Richter.



"Účasť je zatiaľ do 12.00 h slabá, väčšinou tu boli starší ľudia, ktorí sú tu umiestnení. Zatiaľ nikto nepožiadal o prenosnú urnu, ale ak sa ozvú, prídeme za nimi," priblížil podpredseda tamojšej okrskovej komisie Martin Greschner. Členovia komisie podľa neho radia i voličom, ako majú postupovať pri hlasovaní.



"Prezident by mal byť dobrý, lepší ako tí, ktorí boli doteraz. A rozumnejší. Hlavne sa snažiť o to, aby pre tento štát robil dobre," povedal volič Jozef, ktorý bol podľa svojich slov rozhodnutý, koho bude voliť.



V okrsku v CSS Bôrik je 86 oprávnených voličov. V Nitrianskom Pravne môžu svoj hlas obyvatelia okrem centra odovzdať aj v budove obecného úradu na námestí, miestnom pohostinstve v Solke, požiarnej zbrojnici a kultúrnom dome vo Vyšehradnom.



"Prišli sme na okrsok číslo 3 spraviť menšiu kontrolu, ako sa uskutočňujú voľby, či nie sú náhodou nejaké problémy alebo sa nevyskytli nejaké mimoriadne udalosti, a skontrolovať, či je všetko podľa zákona," načrtla pre TASR prednostka Obecného úradu v Nitrianskom Pravne Dagmar Matiašková Ferencová.



Spolu so starostom prednostka skontrolovala viacero okrskov v obci. "Všetko je v poriadku a tak, ako má byť. Nie sú zaznamenané výtržnosti, mimoriadne situácie," ozrejmila Matiašková Ferencová. Podľa svojich slov odhaduje, že v Nitrianskom Pravne zaznamenajú pomerne nízku účasť, predpokladá však, že v druhom kole bude vyššia.