O voličské preukazy je v trnavskom regióne záujem rovnaký ako predtým

Pondelok je posledným dňom, kedy si možno podať elektronickú žiadosť o voličský preukaz na 2. kolo voľby v sobotu 30. marca.

Trnava/Hlohovec/Piešťany 11. marca (TASR) – Záujem o voličské preukazy na voľbu prezidenta SR majú obyvatelia trnavského regiónu zhruba rovnaký ako v predchádzajúcich voľbách. Vo veľkej miere využívajú možnosť podať si žiadosť elektronicky. Zhodli sa na tom poverené pracovníčky mestských úradov (MsÚ) v Trnave, Hlohovci i Piešťanoch.



Pondelok je posledným dňom, kedy si možno podať elektronickú žiadosť o voličský preukaz na 2. kolo voľby v sobotu 30. marca. Osobne táto možnosť trvá do 15. marca. "Ľudia ešte aj dnes píšu, v rannej mailovej pošte sme našli hneď sedem žiadostí," povedala pre TASR Daniela Juricová z evidencie obyvateľov na MsÚ v Piešťanoch. Spolu evidujú 367 žiadostí na 1. a 332 žiadostí na 2. kolo.



V Trnave je zatiaľ 562 žiadostí na 1. a 491 na 2. kolo, no podľa Beaty Slovákovej z kancelárie prvého kontaktu na MsÚ sa tento počet do konca týždňa iste zvýši. Obyvateľov podľa jej slov zaujala možnosť elektrickej žiadosti. "Vidíme, že takto si o voličský preukaz požiadali aj takí, ktorý bývajú niekoľko desiatok metrov od MsÚ, hoci si to od nich potom vyžaduje návštevu pošty a prebratie doporučenej zásielky," uviedla Slováková. Zákon to podľa nej však umožňuje, Trnavčania, ktorí zvykli chodiť na úrad osobne s občianskym preukazom, teraz zvolili písomný styk. Ľudia sa podľa nej stále informujú, dokedy si možno preukaz vybaviť.



O preukazy žiadajú takí, ktorí sú zvyknutí odchádzať na soboty a nedele mimo bydliska, na chalupy alebo predĺžené víkendy, prípadne idú do miesta rodiska jedného z partnerov a podobne. Skonštatovala to Viera Marková z evidencie obyvateľstva na MsÚ v Hlohovci. Nateraz majú v evidencii 187 žiadostí na 1. a 191 na 2. kolo prezidentských volieb. "Zo začiatku chodili žiadosti elektronicky vo veľkom, teraz sa ľudia pýtajú na možnosť osobnej návštevy," dodala Marková.