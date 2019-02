O vranovský priemyselný park majú záujem traja potenciálni investori

Priemyselný park vznikol vo Vranove nad Topľou v roku 2008. Ide o zelený park, nie sú tam teda žiadne budovy, k dispozícii sú v ňom však všetky siete a rovnako komunikácie.

Vranov nad Topľou 25. februára (TASR) - O vranovský Priemyselný park (PP) Ferovo majú aktuálne záujem traja potenciálni investori. Mesto má s nimi podpísané aj nájomné zmluvy. S výstavbou hál, ktoré súvisia s ich výrobou, zatiaľ nezačali. Samospráva tam plánuje vybudovať aj jednu svoju vlastnú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková.



Prvou z nich je Ematech, s.r.o., ktorá by sa mala venovať predaju a servisu poľnohospodárskej techniky. Postaviť halu a spustiť prevádzku by mala do dvoch rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, teda do 28. marca 2020. Zamestnať plánuje 12 pracovníkov.



Záujem o rozbehnutie výroby v parku má aj firma Majstri zrubov, s.r.o. Jej účelom je zhotovovanie a výstavba zrubových domov, ako aj pridružená drevovýroba komponentov do drevodomov. Nájomná zmluva s touto spoločnosťou je účinná od 22. októbra minulého roka, postaviť halu a spustiť prevádzku by mala začať do troch rokov od tohto dátumu. Mala by mať 15 zamestnancov. Obe tieto firmy by mali svoje aktivity vykonávať približne na rovnakej ploche – 3500 štvorcových metrov (m2).



Ďalším potenciálnym investorom, o ktorom sa v súvislosti s Ferovom hovorí už od roku 2016, je Iron Recycling, a.s. Predmetom jej činnosti je spracovanie použitých batérií a produkcia komponentov pre výrobcov nových batérií. Tá by mala postaviť halu a spustiť prevádzku do troch rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, teda do 23. mája 2021. Na tieto účely by jej mali slúžiť pozemky o výmere 10.000 m2. Prácu by v nej malo nájsť 50 ľudí.



Primátor mesta Ján Ragan ešte vlani povedal, že mesto bude rokovať o usporiadaní pozemkov v PP Ferovo. Fedorňáková potvrdila, že v tomto období prebiehajú rokovania s ich vlastníkmi. Vybudovať v ňom plánujú tiež halu, na ktorú chcú využiť finančné prostriedky z akčného plánu. "V súčasnosti je na ňu spracovávaná projektová dokumentácia, s jej výstavbou chceme začať ešte v tomto roku," dodala.



Priemyselný park vznikol vo Vranove nad Topľou v roku 2008. Ide o zelený park, nie sú tam teda žiadne budovy, k dispozícii sú v ňom však všetky siete, t. j. voda, plyn, elektrina, osvetlenie a rovnako komunikácie, parkoviská a oplotenie. Jeho rozloha je 16 hektárov. Od vzniku PP sa uskutočnilo medzi mestom a potenciálnymi investormi množstvo rokovaní. Hovorilo sa okrem iného o strojárskom, stavebnom, drevospracujúcom priemysle, ale aj plazmovom spracovaní odpadov, výrobe liehu z obilnín či nábojov, tiež o mäsokombináte. Doteraz je však prázdny.