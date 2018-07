O výstavbe kultúrneho domu V Nitrianskom Pravne rozhodnú v referende

Podoba kultúrneho stánku vyvoláva v obci niekoľko mesiacov polemiku. Proti súčasnému návrhu sa postavila aj časť obyvateľov, ktorí v tejto súvislosti iniciovali petíciu.

Nitrianske Pravno 10. júla (TASR) - O možnej výstavbe plánovanej prístavby kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne podľa aktuálneho návrhu rozhodnú obyvatelia obce v okrese Prievidza v referende v septembri tohto roka. Rozhodli o tom tamojší obecní poslanci na svojom rokovaní začiatkom júla.



Podoba kultúrneho stánku vyvoláva v obci niekoľko mesiacov polemiku. Proti súčasnému návrhu sa postavila aj časť obyvateľov, ktorí v tejto súvislosti iniciovali petíciu. Moderne ladená budova, ktorá má byť prístavbou k secesnému obecnému úradu, totiž podľa ich názoru nezapadne do koloritu historického námestia.



Miestne referendum sa uskutoční 8. septembra. Obyvatelia v ňom budú odpovedať na jednu otázku: "Ste za projekt prístavby kultúrneho domu k radnici v Nitrianskom Pravne podľa schváleného návrhu?". "Zastupiteľstvo chce dať možnosť vyjadriť sa aj ostatným občanom, nie len tým, ktorých oslovil petičný výbor. Ide o rozhodnutie, ktoré si v prípade realizácie vyžiada nemalé finančné prostriedky, preto by o tom mali mať možnosť rozhodnúť všetci občania obce," zdôvodnil pre TASR rozhodnutie obecných poslancov starosta Jozef Balčirák.



Budúci vzhľad kultúrneho stánku vzišiel z architektonickej súťaže. Odborná porota vybrala víťaznú podobu z desiatich návrhov, podľa nich splnila všetky jej kritériá. Členovia poroty boli práve tí, ktorí presadzovali umiestnenie domu na námestí. So zámerom výstavby objektu za národnou kultúrnou pamiatkou súhlasili i pamiatkari, k jeho výzoru sa neskôr vyjadrili prostredníctvom záväzného stanoviska, z ktorého vyplýva, že so súčasnou podobou stavby nesúhlasia.



O podobe kultúrneho stánku rokovali i zainteresovaní na stretnutí v Nitrianskom Pravne v marci tohto roka. Dohodli sa na ňom, že petičný výbor pripraví svoje pripomienky k stavbe, čo aj urobil. "Pripomienky petičného výboru boli tak zásadné, že nebolo možné podľa nich návrh upraviť tak, aby spĺňal všetky požiadavky kladené naň," ozrejmil Balčirák.



Autori víťazného návrhu presunuli viacero secesných prvkov i do podoby kultúrneho stánku. Podľa slov jedného z nich Igora Hradského sú ochotní pristúpiť na kompromisy. "Čo sa týka realizácie budovy, jej obálka nie je stavebne doriešená, lebo to nebolo súčasťou zadania. Sme ochotní pracovať na materiáli fasády, ale nie sme ochotní ustupovať z nášho hmotového názoru. Bude len našou úlohou nájsť taký kompromis, ktorý bude najschodnejší pre najviac ľudí," skonštatoval v marci tohto roka.