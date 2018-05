O zlepšení priestorov v Bratislave diskutovali aj zahraniční odborníci

Podujatie WhatCity? organizovali občianske združenia Punkt a Green Foundation so spoločnosťou ITB Development.

Bratislava 21. mája (TASR) – Podujatie WhatCity? na Mickiewiczovej ulici v centre Bratislavy zmenilo počas uplynulého víkendu túto veľmi zaťaženú dopravnú tepnu na príjemnú pešiu zónu s rôznymi aktivitami pre verejnosť. Súčasťou pouličného festivalu boli diskusie a odborný workshop, ako zmeniť mesto a jeho ulice k lepšiemu.



Organizovali ho občianske združenia Punkt a Green Foundation so spoločnosťou ITB Development. Podujatie bolo pokračovaním ich viacročnej iniciatívy za zveľadenie lokality okolo Mickiewiczovej ulice. Zámerom je prepojenie centra mesta s priľahlými časťami, vytvorenie bezpečnejšieho priestoru pre peších aj utlmením dopravy.



Tá má kritický bod na začiatku Mickiewiczovej ulice a dolnom rohu Kollárovho námestia. Ten bráni zvýšeniu celkovej úrovne priestoru s uvažovaným peším bulvárom od Obchodnej ulice cez Kollárovo námestie, Mickiewiczovu a Krížnu ulicu až po Trnavské mýto, s čím súhlasí aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



V kritickom bode sa križuje automobilová, električková a trolejbusová doprava. Je tam nebezpečný prechod, úzky chodník a nekvalitný verejný priestor. Pritom Mickiewiczova ulica je tranzitná, po ktorej denne prejde okolo 5000 áut, v dopravnej špičke vyše 800 za hodinu. Preto by bolo vhodné odklonenie automobilovej dopravy.



Aby sa situácia zmenila a lokalita mohla byť naozaj atraktívnou časťou centra, rozhodli sa organizátori prizvať do diskusie odborníkov aj zo zahraničia. Prišiel viceprimátor Ľubľany a jej hlavný architekt Janež Koželj, ktorý mimo masívnej transformácie mesta stojí za úspešnou transformáciou hlavnej ľubľanskej triedy Slovenska cesta. Tiež Charlie McCabe, ktorý vedie organizáciu Center for Park Excellence z Bostonu, zaoberajúcu sa prepájaním súkromného a verejného sektora pri revitalizácii a tvorbe mestských parkov a Willemijn de Boer z Holandska, ktorá je špecialistka v oblasti znovuoživovania nevyužitých mestských priestorov. Workshopu sa zúčastnilo vyše 40 architektov, komunálnych politikov, odborníkov z magistrátu a predstavitelia lokálnych iniciatív.



"Workshop bude mať pokračovanie v podobe vytvorenia konkrétnych praktických odporúčaní, aby bola vízia silnej pešej línie z centra mesta smerom k Trnavskému mýtu reálna. Do formulácie tejto stratégie môže prispieť aj široká verejnosť. Stačí podporovať a zúčastňovať sa aktivít ako je WhatCity? na Mickiewiczovej," informuje Zuzana Mittelmann zo spoločnosti Divino.