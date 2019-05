Občania Čečejoviec vnímajú čerpanie eurofondov, voliť chodia priebežne

Zo zdrojov EÚ získala obec Čečejovce doposiaľ približne 1,5 milióna eur. Najmä vďaka eurofondom sa jej podarilo obnoviť verejné osvetlenie či znížiť energetickú náročnosť verejných budov.

Čečejovce 25. mája (TASR) – Obyvatelia Čečejoviec v okrese Košice-okolie pristupujú k volebných schránkam priebežne. Pre TASR to uviedla podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie Silvia Vargová s tým, že zapísaných je približne 1700 oprávnených voličov. Oslovení občania vnímajú možnosť čerpania eurofondov pozitívne, obec vďaka nim získala na svoj rozvoj približne 1,5 milióna eur.



Ako Vargová uviedla, veľký nápor neočakáva, viac ľudí prišlo odovzdať svoj hlas ráno, keď išli z obchodu. „Žiaden prvovolič zatiaľ nebol, ale chodia ľudia z každej vekovej kategórie. Nemali sme ani voliča zo zahraničia, no boli niekoľkí s hlasovacím preukazom,“ uviedla s tým, že išlo o obyvateľov okolitých miest. Komplikácie počas sobotňajších volieb volebná komisia vo svojom okrsku zatiaľ nezaznamenala.



Volička Lucia Vargová chodí hlasovať v každých voľbách. „Dúfam, že to bude oveľa lepšie ako doteraz. Čo sa týka eurofondov, vnímam, že sa tu toho veľa urobilo. Všetko je opravené, máme aj nové osvetlenie. Teraz sa napríklad robí škôlka,“ povedala pre TASR. Podľa nej si mnohí ľudia neuvedomujú dôležitosť eurovolieb.



„Chodíme na všetky voľby. Čo viac k tomu dodať, je viditeľné, koľko toho dostávame z Európskej únie (EÚ),“ uviedla pre TASR Mária z Čečejoviec. Za prínos vstupu do EÚ považuje aj slobodné cestovanie a otvorené hranice. To, že je Slovensko súčasťou EÚ, sa dá vnímať len pozitívne aj podľa slov jej manžela Štefana. „Bez pomoci EÚ a bez eurofondov by sme určite celkovo, v celom štáte, tak nestáli ako teraz. Sú aj iné názory, ale sú to len názory,“ povedal, predtým ako vošiel do volebnej miestnosti.



Zo zdrojov EÚ získala obec Čečejovce doposiaľ približne 1,5 milióna eur. Najmä vďaka eurofondom sa jej podarilo obnoviť verejné osvetlenie či znížiť energetickú náročnosť verejných budov, a to zrekonštruovaním budovy obecného úradu, obecnej športovej haly aj spoločenského centra. V septembri má byť ukončené rozšírenie kapacity tamojšej materskej školy (MŠ) v areáli základnej školy (ZŠ). Obec dostala peniaze aj na zriadenie nových učební.