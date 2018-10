Občania upozornili na falošného zubára v obci Veselé

Pri kontrole zistili, že v jeho priestoroch sa nachádza kompletne vybavená zubná ambulancia s prístrojovou technikou.

Trnava/Veselé 10. októbra (TASR) - Na základe podnetu zistili pracovníci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), že zubný technik v obci Veselé v okrese Piešťany poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti zubného lekárstva a prevádzkuje zdravotnícke zariadenie napriek tomu, že TTSK mu nevydal na to povolenie a nemá príslušné vzdelanie.



Pri kontrole zistili, že v jeho priestoroch sa nachádza kompletne vybavená zubná ambulancia s prístrojovou technikou. Vzhľadom na uvedené zistenia, s dôvodným podozrením na neoprávnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, TTSK začne voči spomínanému zubnému technikovi správne konanie a podá aj trestné oznámenie. Malo by preukázať, či zo strany zdravotníckeho pracovníka neprišlo k spáchaniu trestného činu vo vzťahu k poškodeniu zdravia občanov. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



TTSK je v tomto prípade oprávnený uložiť pokutu až do výšky 33.193 eur. Zároveň vyzýva občanov, aby nenavštevovali zariadenia, ktoré nemajú na svoju činnosť potrebné povolenia a príslušné odborné personálne zabezpečenie a môžu takto ohroziť svoje zdravie.



Zdravotnícke zariadenie musí mať na viditeľnom mieste umiestnené obchodné meno, meno a priezvisko lekára, odborné zameranie a ordinačné hodiny, ktoré mu schválil TTSK. Ambulancie by mali mať aj zverejnený svoj cenník. To, či zdravotnícke zariadenie má povolenie na prevádzkovanie, si občania môžu skontrolovať aj na stránke www.e-vuc.sk.