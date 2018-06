Obce by mohli spojiť sily pri dobudovávaní kanalizácie z eurofondov

Z oslovených obcí sa pre TASR vyjadril napríklad starosta obce Blahová Alfréd Kuczman. Obec nemá vlastnú kanalizáciu a nemá ani pripravenú projektovú dokumentáciu či zámer na vybudovanie čistiarne.

Dunajská Streda 17. júna (TASR) – Niektoré obce do 2000 obyvateľov nevedia o avizovanej výzve envirorezortu na dobudovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd z eurofondov, ktoré chýbajú takmer tretine zo 100 obcí na Žitnom ostrove. Spoločne prichádzajú na riešenie, ako spojiť sily, keďže sú si vedomé, že aj týmto spôsobom je možné znížiť riziko znečistenia vôd.



Z oslovených obcí sa pre TASR vyjadril napríklad starosta obce Blahová Alfréd Kuczman. Obec nemá vlastnú kanalizáciu a nemá ani pripravenú projektovú dokumentáciu či zámer na vybudovanie čistiarne. „Určite by bolo vhodné vybudovať čističku odpadových vôd a najvhodnejšie by to bolo riešiť v spolupráci so susednou obcou Bellova Ves, ktorá tiež nemá vybudovanú čističku respektíve kanalizáciu,“ vysvetlil Kuczman.



Ako uviedla starostka obce Bellova Ves Mária Jankovičová, „myšlienka je to super. Hlavne keď si uvedomíme, že žijeme v 21. storočí.“ Keď bude výzva vyhlásená, obec sa podľa jej slov zapojí. Ako problém však vidí finančnú spoluúčasť obce. „Keďže naša obec patrí medzi malé obce, náklady na projekt a ostatné veci s tým súvisiace budú problém. Aj z toho dôvodu, že rozpočet obce je malý a s takýmto výdavkom sa zatiaľ nepočíta. Nehovoriac o tom, že nie je zaručené, že nám príspevok bude aj poskytnutý. Ako z praxe vieme, v prípade neúspechu sú náklady na prípravné práce pre obce mínusové. Necháme sa prekvapiť, aké budú vo výzve podmienky," dodala starostka.



Do výzvy by sa mohla zapojiť tiež susediaca obec Horná Potôň, ktorá doposiaľ nemá vybudovanú kanalizáciu. "Už 8 až 10 rokov čakáme na výzvu pre obce s počtom obyvateľov do 2000. Doteraz sa nám podarili len minimálne prípravne práce. Kanalizácia v obci je veľmi žiadaná a dúfam, že spomínaná výzva sa uskutoční a budeme úspešným uchádzačom,“ uviedol starosta obce Tivadar Sidó.



Niektoré obce majú vybudovanú kanalizáciu, chýba im však čistiareň, alebo je nedostačujúca. Starosta obce Štvrtok na Ostrove Péter Őry tvrdí, že v obci bola dobudovaná kanalizácia už v roku 2011. Najväčší problém vidí v problematickej čistiarni odpadových vôd, ktorá bola vybudovaná v obci Hubice. „Čo sa týka takzvaného Lex Žitný Ostrov, na ochranu spodných vôd bude mať dlhodobo pravdepodobne negatívny dosah odkrývanie ornej pôdy – ťažba štrku, ktorá sa plánuje kvôli výstavbe diaľnice i obchvatu," dodal starosta.



Zákon má v tomto smere jasne vymedziť, čo v chránených vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Určuje kompetencie dotknutých od obce cez inšpekciu životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva až po jednotlivé rezorty a zároveň umožňuje robiť spoločné „trojrezortné“ kontroly. Aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt povrchových a podzemných vôd, ktoré by mohli ohroziť obyvateľov, budú k dispozícii na stránke Úradu verejného zdravotníctva.