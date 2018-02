Obchvat Senice má bližšie k realizácii

Dôležitou informáciu pre organizáciu dopravy v kraji bude zriadenie tzv. dopravnej autority, orgánu, ktorý bude koordinovať dopravu v prospech potrieb občanov i jej nadväznosť na susediace kraje.

Trnava/Senica 9. februára (TASR) – Senica sa posunula o čosi bližšie k realizácii svojho dlho očakávaného cestného obchvatu. Vyplýva to zo stretnutia, ktoré absolvoval v Trnave predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič s ministrom dopravy Árpádom Érsekom.



"Dostali sme informáciu, že ministerstvo má záujem projekt obchvatu, ktorý vedie zo Záhoria okolo Senice, cez Bielu horu, smerom na Suchú nad Parnou pri Trnave, rozčleniť sa menšie časti. Prioritou v ňom bude šesť kilometrov dlhý úsek pri Senici, ktorý by pomohol odkloniť nákladnú dopravu z centra," uviedol v piatok Viskupič. Prostriedky, ako dodal, ministerstvo podľa Érseka vie nájsť v grantových schémach Európskej únie.



Témou stretnutia boli aj ďalšie dopravné témy týkajúce sa regiónu. "Okrem iného rozšírenie diaľnice D1 v úseku od Blatného po Trnavu, čo by malo byť podľa ministrových slov v dostupnom čase, takisto riešenie dopravnej situácie v Hlohovci, stabilizácia letiska v Piešťanoch, ako aj rekonštrukcie ciest, ktoré sú v správe štátu," poznamenal Viskupič. Minister Érsek ubezpečil predsedu TTSK, že pri výstavbe rýchlostnej komunikácie R7, ktorá povedie južnou časťou TTSK, sa počíta aj s opravami ciest v správe kraja, ktoré budú poškodené pri jej výstavbe. "O to mali obavy starostovia dotknutých obcí," dodal Viskupič s tým, že témou bolo aj zintenzívnenie železničného spojenia Bratislava-Trnava.



Dôležitou informáciu pre organizáciu dopravy v kraji bude zriadenie tzv. dopravnej autority, orgánu, ktorý bude koordinovať dopravu v TTSK v prospech potrieb občanov i jej nadväznosť na susediace kraje, predovšetkým Bratislavu.