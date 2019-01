Občianske združenie Ružomberčan láme rekordy

Foto: OZ Ružomberčan

Ružomberok 21. januára (OTS) - Rok 2018 bol pre mesto Ružomberok aj vďaka Občianskemu združeniu (OZ) Ružomberčan mimoriadne pestrý a prínosný. Okrem toho, že počet členov združenia stúpol na viac ako 5 780, má OZ Ružomberčan za sebou niekoľko úspešných projektov a akcií, ktoré pre svojich členov zorganizovalo.OZ Ružomberčan patrí nepochybne k najväčším občianskym združeniam na Slovensku. V minulom roku sa rozrástlo o 3 140 členov. Najviac (1 600) sa ich registrovalo od januára do apríla a výrazný záujem (387 zaregistrovaných členov) zaznamenali aj v decembri. Najviac, cez 4 800 členov, pochádza priamo z Ružomberka. Členmi sú aj obyvatelia obcí z ružomberského okresu, viac ako stovka členov je z obcí Likavka, Lisková, Liptovské Sliače, ale aj Dolnokubínčania a Bratislavčania. Ženy tvoria 58%, muži zvyšných 42%. Čo sa týka veku, niečo vyše 53% tvoria členovia do 65 rokov a ostatných viac ako 46% členovia nad 65 rokov. Aktuálne, k 20. januáru, je v OZ Ružomberčan zaregistrovaných 5947 členov.“ hovorí zakladajúca členka OZ. Obdobie zakladania tohto združenia sa spája aj s neistou situáciou v otázke dostavby diaľnice ako aj s výstavbou nového papierenského stroja v Mondi SCP. „,“ dodalaVďaka členstvu v OZ Ružomberčan majú jeho členovia možnosť navštíviť množstvo kultúrnych či športových podujatí priamo v meste alebo sa zapojiť do rôznych aktivít a prispieť k skrášleniu a zveľaďovaniu svojho okolia. Rok 2018 odštartoval Novoročným koncertom s umelcami ako Jozef Holý či Miroslav Dvorský. Ružomberčania mohli obdivovať aj husľového virtuóza Dalibora Karvaya či ďalšieho významného Ružomberčana akým je Marián Sleziak. Humorným slovom zas potešili Karel Šíp a Josef Náhlovský v programe Minipárty, ktorý hudobne sprevádzali speváčky Dasha a Bára Basiková. V spolupráci s Nadáciou Supra zakončilo OZ Ružomberčan tento rok Vianočným koncertom za účasti famóznych hudobníkov ako Ilona Csáková, Vašo Patejdl, Markéta Konvičková a v neposlednom rade legendárny Karel Gott. Medzi kultúrnymi akciami organizovanými OZ Ružomberčan nechýbali ani aktivity pre deti a mládež, ale tiež skrášľovanie životného prostredia výsadbou a starostlivosťou o kus nového lesa nad Baničným či spolupodieľanie sa na organizácii Ružomberskej bežeckej ligy. Všetky ďalšie aktivity nájdete aj na stránke www.ozruzombercan.sk OZ Ružomberčan chce aj v roku 2019 pokračovať v postupnom napĺňaní svojho programu. Na výročnom stretnutí členov predstavili plán akcií na najbližšie obdobie. Ten bude dostupný na webstránke OZ, aby mali všetci členovia dostatočný čas naplánovať si jednotlivé akcie a stať sa súčasťou aktívneho života v Ružomberku. Ako prezradila Štreitová, v pláne majú projekt pre žiakov základných škôl, ktorý by ich motivoval k poznaniu techniky a získaniu manuálnych zručností. Pokračovať chcú tiež v projekte starostlivosti o les nad Baničným a tiež v organizovaní športových akcií, ktorými podporia zdravý životný štýl. „,“ dodala k plánom združenia.Prvou akciou, ktorá otvorila pôsobenie OZ Ružomberčan v roku 2019 bol Novoročný koncert. Kultúrne podujatie sprevádzané orchestrom Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča so speváčkami Ivanou Regešovou, Zuzanou Gambovou, Andreou Zimányiovou a tiež speváckym hosťom Martinom Chodúrom sa uskutočnilo v nedeľu, 20. januára. Koncert organizovalo OZ Ružomberčan s Nadáciou SUPRA. Nadáciu SUPRA založili bývalí a súčasní papierníci a celulozkári pracujúci v podniku Mondi SCP.,“ povedal predseda správnej rady Nadácie SUPRA