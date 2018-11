Obec Detrík má 43 voličov, viacerí sú odcestovaní za prácou

Detrík 10. novembra (TASR) – Obec Detrík, ktorá je jednou z najmenších vo Vranovskom okrese, má 55 obyvateľov, z toho je 43 voličov. Niektorí z nich už svoje volebné právo využili. Viacerí sú však odcestovaní za prácou. Pre TASR to povedala predsedníčka miestnej volebnej komisie Michaela Kľučárová." uviedla ďalej s tým, že členovia komisie už boli s volebnou urnou aj pri občanoch, ktorí požiadali o to, aby svoje volebné právo mohli využiť z domu. "spomenula. O starostovskú stoličku má záujem len jedna kandidátka, a to súčasná hlava obce, ktorá túto pozíciu zastáva 20 rokov. Problémy počas volebného dňa nepredpokladajú.Jednou z najmenších samospráv okresu je aj obec Girovce, ktorá má 58 obyvateľov a niekoľkých chatárov. O najvyšší post v dedine i poslanecké stoličky tam však neprejavil záujem nik. Ide tak o jedinú obec na hornom Zemplíne, kde sa v tomto roku komunálne voľby nekonajú. Ako TASR informovala zapisovateľka okresnej volebnej komisie Dominika Baníková, ďalšou obcou, kde sa uskutočnia doplnkové voľby, sú Piskorovce. Občanov tam majú totiž zastupovať traja poslanci, kandidáti sú len dvaja. Vo Vranovskom okrese sa v sobotu volí v 65 obciach a dvoch mestách. Počet voličov sa tam pohybuje okolo 64.000.