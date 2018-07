Obec Lendak si pripomína 730 rokov od svojho založenia

Juniáles sa začal dnes o o 14.00 h duatlonom. Ide o športové podujatie, kde sa beží najprv sedem kilometrov a následne na to sa ide na bicykli 24 kilometrov.

Lendak 14. júla (TASR) – V obci Lendak v Kežmarskom okrese si počas víkendu pripomínajú 730. výročie prvej písomnej zmienky. Podľa prednostu obecného úradu Michala Marhefku Dni obce Lendak používajú ako všeobecný názov, v obci však slávnosti nazývajú Juniáles.



"Nápad uskutočniť takéto dni vznikol pred desiatimi rokmi. Zo začiatku to boli vždy dva dni, postupne sa prešlo iba na jeden deň, ale tohto roku aj tým, že je to jubilejný desiaty ročník, tak máme dvojdňovú akciu. Juniáles sa začal o 14.00 h duatlonom. Ide o športové podujatie, kde sa beží najprv sedem kilometrov a následne na to sa ide na bicykli 24 kilometrov," uviedol pre TASR Marhefka.



Večer o 20.00 h vystúpi v Areáli vo Dvore Sima Martausová. "Je to slovenská speváčka, ktorá začína byť relatívne známa. Vyšla z gospelového štýlu. Tým, že Lendak je obcou, kde viera alebo teda aj cirkev a celkovo tá nábožnosť má stále silný charakter, tak aj voľba speváka na večerné podujatie bola taká," vysvetlil Marhefka.



V nedeľu (15.7.) sa program začne o 10.30 h svätou omšou v miestnom rímskokatolíckom kostole. "Po svätej omši je tradičný sprievod, kde sa s koňmi a vozmi ide po celej dedine. Je to takzvaná živá pozvánka občanov na folklórne slávnosti. Po nej o 14.00 h sa začína folklórny program," doplnil Marhefka.



V programe sa predstavia Goralské slniečka z materskej školy v Lendaku, deti zo Základnej umeleckej školy z Lendaku, folklórny súbor Uzovčan z Uzoviec, Košicky špivaci z Košíc a ďalší folkloristi vrátane hostí z poľskej partnerskej obce Gródek nad Dunajcem a mesta Konstantynow Lozdki.



Ako povedal, počas podujatia bude i charitatívna zbierka pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí v obci.



"Obecné zastupiteľstvo sa na poslednom zasadnutí tiež rozhodlo, že tretia júlová nedeľa každoročne bude Deň rodákov z obce Lendak. Spojili sme to všetko do jedného dňa," dodal Marhefka.