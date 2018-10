Obec Letničie získala dotáciu 30.000 eur pre dobrovoľných hasičov

Získaný príspevok využije na prístavbu garáže, ktorá bude slúžiť na parkovanie hasičského auta a protipovodňového vozíka, vybudované budú sociálne zariadenia s novou vodovodnou prípojkou.

Letničie 18. októbra (TASR) – Obec Letničie v okrese Skalica získala dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 30.000 eur. TASR informoval jej starosta Marián Dvorský. Dotácia je účelovo určená pre dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).



"Získaný príspevok využijeme na prístavbu garáže, ktorá bude slúžiť na parkovanie hasičského auta a protipovodňového vozíka, vybudované budú sociálne zariadenia s novou vodovodnou prípojkou," uviedol Dvorský s tým, že v tomto roku by chceli vybaviť stavebné povolenie a v roku 2019 začať so stavebnými prácami, ktoré by chceli ukončiť najneskôr v roku 2020.



Celkové finančné náklady na projekt dosiahnu podľa starostu 34.672,34 eura, rozdiel medzi dotáciou a skutočnými nákladmi uhradí obec zo svojich prostriedkov.