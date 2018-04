VIDEO: Obyvateľov Obišoviec pribúda, chýba im vodovod a kanalizácia

Obec sa podľa starostky postupne omladzuje

O pôvodný železničný viadukt prišla obec počas druhej svetovej vojny

V severnom výbežku Košickej kotliny pri vtoku rieky Svinka do Hornádu v okrese Košice-okolie leží obec Obišovce. Jej názov je odvodený od osobného mena Obus alebo Obuš. Postupne sa jej názov formoval na Abos, Abows, Obišowcze a od roku 1920 najskôr do podoby Obyšovce a neskoršie Obišovce.



Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1289, pred štyrmi rokmi si tam pripomenuli 725. výročie založenia. "Môj predchodca spolu s občanmi usporiadal slávnosť, na ktorej si pripomenuli prvú písomnú zmienku o našej obci. V tom čase bola vydaná aj monografia Antona Medveca s názvom Koleso času, z ktorej sa nielen miestni dozvedia niečo o svojej rodnej vieske a zároveň aj o histórii svojich predkov, čo tu robili a ako žili," priblížila pre TASR starostka obce Mária Baboľová.



Obec podľa jej slov zažila i pohnuté obdobia. Po tatárskom vpáde bola vyplienená, avšak neskôr znova zaľudnená. "Ľudia sa zaoberali baníctvom, ktoré sa tu zachovalo ešte v 15. storočí. V okolí je možné vidieť staré otvory šachiet baní, ale aj úlomky rudy," povedala Baboľová.







Obišovce sa sľubne rozvíjali až do morovej epidémie v roku 1645. Vtedy sa vyľudnili, ale po ustálení pomerov v Uhorsku, po porážke posledného stavovského povstania začiatkom 18. storočia znova nadobudli na význame.



"K povzneseniu obce prispelo aj vybudovanie železničnej trate medzi Košicami a Prešovom v roku 1870 a najmä to, že v iba kilometer vzdialenom Kysaku sa vytvoril dôležitý železničný uzol, ktorý poskytoval ľuďom prácu. Obyvatelia obce, ktorí pamätajú pôvodný viadukt železničnej trate Kysak - Prešov, hovoria o ňom ako o nádhernom staviteľskom diele talianskych architektov z 19. storočia. Most dokázal preklenúť celé údolie Svinky, ako aj cestu smerom na Ruské Pekľany. Bol však nacistami pri ich ústupe pred oslobodzovacími sovietskymi vojskami vyhodený do povetria dňa 20. januára 1945," uviedla Baboľová. V tých dňoch bola obec aj oslobodená.





"Sme strategické miesto, čo sa týka prepojenia sever - juh, migrovali tade aj vojská, ktoré prechádzali týmto územím," doplnila Baboľová.



V roku 1787 mali Obišovce 442 obyvateľov. Do roku 1828 sa ich počet zvýšil na 612, a potom sa neustále znižoval. V súčasnosti tam žije 468 ľudí. "V 70. rokoch 20. storočia mala obec 570 obyvateľov, pod ich ďalší pokles sa podpísal aj program takzvaných strediskových obcí vtedajšej moci, kedy bola uvalená stavebná uzávera, trvajúca takmer do nežnej revolúcie," uzavrela Baboľová.

V miestnom kostole majú relikvie svätého Jána Pavla II. a pátra Pia

Na snímke rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Obišovce, 20. apríla 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

Dominantou obce Obišovce je klasicistický rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie zo 17. storočia, ktorý je významným pútnickým miestom Košického arcibiskupstva. V roku 2011 bol košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom vyhlásený za diecézne sanktuárium. Na snímke časť oltára v rímskokatolíckom kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Obišovce, 20. apríla 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke farár farnosti Obišovce Michal Harakaľ v kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Obišovce, 20. apríla 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

Hrad nad obcou je prvým, ktorý bol kompletne archeologicky preskúmaný

Na snímke smerová tabuľa k Obišovskému hradu v obci Obišovce. Obišovce, 20. apríla 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

Na jednej strane im stúpa počet obyvateľov, na druhej ich trápi to, že nemajú vybudovaný obecný vodovod a kanalizáciu. Za ostatné tri roky sa podľa slov starostky obce Obišovce v okrese Košice-okolie Márie Baboľovej počet obyvateľov zvýšil zo 438 na 468. Počas jej doterajšieho pôsobenia sa im podarilo zrekonštruovať časť priestorov v sále kultúrneho domu, vynoviť strechu, ako i vybudovať vlastnú studňu pre účely kultúrneho domu, kde nemali zdroj pitnej vody. Do budúcna majú viaceré plány. Na snímke starostka obce Obišovce Mária Baboľová. Obišovce, 20. apríla 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

