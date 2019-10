Obec Smolník plánuje zrevitalizovať časť námestia

Smolník 18. októbra (TASR) – Revitalizovať časť námestia plánuje obec Smolník v okrese Gelnica. Ako pre TASR povedal jej starosta Radoslav Dlugoš, v okolí obecného úradu by mala namiesto asfaltu pribudnúť nová dlažba. Cieľom je vizuálne sceliť jednotlivé časti námestia. Dlugoš predpokladá začiatok prác v hodnote viac ako 54.000 eur na budúci rok.



„Ide o starší projekt, ktorý bol vypracovaný asi pred desiatimi rokmi. Volalo sa to Revitalizácia námestia v obci Smolník. My sme starý projekt trošku pozmenili“, povedal. Obnovu plánujú zrealizovať prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Hnilec, respektíve s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020. „Približne 44.000 až 45.000 eur s DPH je cez MAS Hnilec. My budeme vychádzať z rozpočtu. Ak budú peniaze chýbať, vlastné zdroje by sme ešte zvýšili,“ dodal Dlugoš s tým, že ide o pamiatkovú zónu a preto musia pri plánovaní aj realizácii prác dodržiavať viacero zásad.



Námestie Smolníka je delené na niekoľko častí. Tú pred takzvaným Alžbetiným domom zrevitalizovali už v minulosti. „Toto je druhá časť. Potom zostávajú ešte dva alebo tri diely tohto námestia,“ uzavrel s tým, že vytvoriť by chceli aj oddychovú zónu s lavičkami.