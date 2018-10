Obec Žabokreky sa snaží zachovať si vidiecky ráz výstavby

Na snímke oddychová zóna v obci Žabokreky pri Martine 26. októbra 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke odpočinková zóna na cyklotrase v obci Žabokreky pri Martine 26. októbra 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Najväčší rozmach zažila obec na poštovej ceste Magna Via

Na snímke starostka obce Žabokreky pri Martine Zuzana Valocká 26. októbra 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová

České a slovenské obce so žabami v názve sa stretávajú už 16 rokov

Na snímke oddychová zóna pri Husom rínku v obci Žabokreky pri Martine 26. októbra 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová

V separovaní chce byť obec medzi tromi najlepšími v Turci

Na snímke multifunkčné ihrisko pri Materskej škôlke v obci Žabokreky pri Martine 26. októbra 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žabokreky 27. októbra (TASR) – Žabokreky v okrese Martin sú podľa starostky Zuzany Valockej rozlohou najmenšou obcou v regióne Turca a pravdepodobne aj najľudnatejšou. Na necelých 500 hektároch v nej žije 1270 ľudí.povedala Valocká.Hustá zástavba bola aj dôvodom nedávnej rekonštrukcie verejného osvetlenia.podotkla starostka Žabokriek.Obľúbenými miestami odpočinku sú cyklotrasy v oddychovej zóne alebo miesta cisársko-kráľovskej poštovej cesty Magna Via.zdôraznila Valocká.Oddychovú zónu podľa nej využívajú aj obyvatelia neďalekého Martina na rekreačný beh či cyklistiku.vysvetlila.Doplnila, že na jej trase sú dve odpočinkové miesta.dodala Valocká.Obec Žabokreky v okrese Martin zažila najväčší rozmach pred pol storočím, keď v nej zriadili prepriahaciu stanicu na cisársko-kráľovskej poštovej ceste Magna Via.Podľa starostky Zuzany Valockej to bol dôvod pre rozvoj obchodu a prisťahovanie obyvateľov.uviedla Valocká.Názov Žabokreky pravdepodobne súvisí s močiarmi a kŕkaním žiab.vysvetlila Valocká.podotkla starostka Žabokriek.Magna via má podľa nej historický odkaz, ktorým sa dá premostiť spred 500 rokov až do súčasnosti.dodala Valocká.Obyvatelia obce Žabokreky v okrese Martin sa už 16 rokov zúčastňujú na stretnutiach slovenských a českých obcí, ktoré majú v názve niečo spoločné so žabami.Autorom myšlienky bol podľa starostky obce Zuzany Valockej Čech Roman Kliment z obce Nové Sedlo, časť Žabokliky.zaspomínala si starostka.povedala Valocká.Zdôraznila, že popri recesii je druhým rozmerom stretnutí skutočný prejav priateľstva.uviedla starostka Žabokriek.Historický je podľa nej daná spolupráca so Žabokrekmi nad Nitrou.dodala Valocká.Podobné názvy obcí sú aj zdrojom vtipných zámen.uzavrela starostka Žabokriek.Žabokreky v okrese Martin chcú byť medzi tromi najlepšími obcami v Turci v rámci separovania. Podľa starostky Zuzany Valockej aktuálne vyseparujú viac ako 38 percent, no jej ambíciou je vyseparovať nad 60 percent odpadu:Každý občan má možnosť raz za týždeň vyložiť vak s objemom 80 litrov alebo aj ďalšie vaky pred dom a zamestnanci obce im ho vyvezú.zdôraznila Valocká.dodala starostka Žabokriek.