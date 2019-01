Obecné zastupiteľstvo Fekišoviec má štyroch nových poslancov

Starostka Fedorová spomenula, že nové zastupiteľstvo deklarovalo vybudovanie multifunkčného ihriska.

Fekišovce 30. januára (TASR) – Obecné zastupiteľstvo Fekišoviec v Sobranskom okrese má štyroch nových poslancov. Mandátu sa ujali náhradníci, ktorí na utorkovom (29.1.) zasadnutí zložili aj sľub. Pre TASR to potvrdila starostka Miloslava Fedorová.



Dôvodom je fakt, že štyria z piatich poslancov sa vzdali svojho mandátu písomne ešte 16. januára. Možnosťou, ako zastupiteľstvo sfunkčniť, bolo práve nastúpenie náhradníkov, čo sú ďalší z kandidátov na poslancov, ktorí sa v minulých voľbách uchádzali o hlasy občanov. Zo šiestich náhradníkov sa mandátu vzdali dvaja.



Fedorová spomenula, že nové zastupiteľstvo deklarovalo vybudovanie multifunkčného ihriska. Podľa nej je v obci dosť ľudí, veľa z nich však pracuje alebo študuje mimo. "V lete sa však do obce vracajú a nemáme športovú plochu, kde by si mohli zahrať futbal, volejbal či basketbal," vysvetlila s tým, že na tieto aktivity by chceli získať aj cudzie financie.



Podobnú situáciu v obci zažili podľa starostky aj v minulosti. "Bolo to okolo roku 2004," poznamenala. Uviedla, že vtedy sa mandátu vzdali poslanci, ktorí nechceli spolupracovať s bývalým starostom. Na ich miesta rovnako nastúpili náhradníci.