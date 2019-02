Obecný úrad v Pate organizuje jarný tábor Malý vedec

V priestoroch starej školy nastúpi do tábora 25. februára 38 detí, päť animátorov a pedagogických pracovníkov. Sprievodnými akciami tábora bude florbalový kemp a škola tanca.

Pata 23. februára (TASR) – Obecný úrad v Pate (okres Galanta) organizuje od 25. februára do 1. marca v čase od 8.00 h do 16.00 h pre deti vo veku od 6 do 12 rokov jarný denný tábor s názvom Malý vedec.



Ako uvádza obec na svojej webstránke, pre deti je pripravených mnoho vedeckých experimentov, kreatívne dielne (napríklad vyrábanie mydiel, sviečok a podobne), ukážka práce kriminalistických technikov z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, výlety do Vzdelávacieho centra v Piešťanoch, hvezdárne v Hlohovci a mnohé iné aktivity.



V priestoroch starej školy nastúpi do tábora 25. februára 38 detí, päť animátorov a pedagogických pracovníkov. Sprievodnými akciami tábora bude florbalový kemp a škola tanca.