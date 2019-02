Obnova Blumentálskej ulice bude pokračovať podľa pôvodného plánu

Stavebné práce boli totiž od konca januára pre pripomienky a návrhy obyvateľov dočasne pozastavené.

Bratislava 21. februára (TASR) – Obnova Blumentálskej ulice v bratislavskom Starom Meste bude pokračovať podľa pôvodného plánu a dokončí sa podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Rozhodli o tom poslanci na tohtotýždňovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Stavebné práce boli totiž od konca januára pre pripomienky a návrhy obyvateľov dočasne pozastavené. Vyčítali najmä to, že projekt nebol s nimi prekonzultovaný.



"Obyvatelia, ktorí bývajú na Blumentálskej ulici, najviac kritizovali fakt, že nevedia ako a prečo bude ich ulica rekonštruovaná. Vyjadrovali obavu zo straty parkovacích miest, vrátane parkovacích miest pre invalidov. Cyklisti kritizovali samotný fakt zastavenia prác," uviedol pre TASR hovorca staromestskej starostky Zuzany Aufrichtovej Matej Števove.



Stavebné práce tak po odsúhlasení poslaneckým zborom budú pokračovať. Šéfka staromestskej samosprávy Aufrichtová tiež prisľúbila, že sa pokúsi miestnym obyvateľom nájsť ďalšie rezidentské parkovacie miesta v blízkom okolí.



Projekt rekonštrukcie Blumentálskej ulice je od začiatku sprevádzaný rôznorodými názormi na riešenie predmetnej ulice a verejného priestranstva. Primárnym dôvodom mala byť podľa mnohých zanedbaná komunikácia zo strany bývalého vedenia mestskej časti s poslancami i dotknutou verejnosťou. Miestny úrad to riešil jedným oznamom.



To malo za následok pretrvávajúci otvorený konflikt viacerých strán verejnosti. Či už skupiny zastupujúcej znižovanie zaťažovania verejného priestoru automobilovou dopravu a jeho nahrádzanie cyklodopravou, ako aj obyvateľov dotknutej ulice s ich záujmami vo veci dostupnosti parkovania.



Koncom januára sa v tejto veci konalo verejné stretnutie dotknutých strán. Na základe pripomienok a návrhov obyvateľov starostka dočasne pozastavila stavebné práce. Poslanci na februárovom zasadnutí rozhodovali, či sa bude pokračovať v rekonštrukcii podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, alebo budú práce prerušené do doby zabezpečenia komplexnej projektovej dokumentácie.