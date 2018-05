Do obnovy ihriska v parku investuje Fiľakovo s partnermi 22.000 eur

Súčasťou obnoveného ihriska má byť okrem iného kombinovaná veža, hojdačky, kolotoč, tabuľa na kreslenie či malý altánok.

Fiľakovo 3. mája (TASR) – Celkovo 22.000 eur investuje samospráva Fiľakova v Lučeneckom okrese do obnovy detského ihriska v tamojšom mestskom parku. V rámci rekonštrukcie bude jeho vybavenie kompletne nahradené novými prvkami. S prácami chce mesto začať v letných mesiacoch, dokončenie projektu plánuje do augusta.



Preliezačky, kolotoč a ostatné súčasné vybavenie ihriska je podľa samosprávy už v zlom technickom stave a niektoré časti nespĺňajú súčasné bezpečnostné normy. Jedným z nich je i kovový kolotoč, ktorý je v parku desaťročia.



„Pre mnohých z nás má sentimentálnu hodnotu, bol súčasťou detstva niekoľkých generácií. Dnes už nespĺňa požadované normy, pre deti môže byť nebezpečný, preto ho budeme musieť odstrániť,“ povedal primátor mesta Attila Agócs. Dodal, že tie časti vybavenia ihriska, ktoré budú použiteľné, zrepasujú a následne rozmiestnia v iných lokalitách, predovšetkým na sídlisku Farská lúka.



Súčasťou obnoveného ihriska má byť okrem iného kombinovaná veža, hojdačky, kolotoč, tabuľa na kreslenie či malý altánok. Z celkovej sumy 22.000 eur, potrebnej na rekonštrukciu, poskytne mesto čiastku 10.000 eur. Zvyšok venujú partneri - Nadácia Veolia a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.



Mesto plánuje okolo ihriska vybudovať tiež oplotenie, aké už má na existujúcom ihrisku na Ulici 1. mája. „Aj keď je to oplotenie nízke, osvedčilo sa nám. Chráni najmä pred znečisťovaním priestoru psami, ale slúži i na vymedzenie pozemku,“ doplnil primátor.