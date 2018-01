Obnova najväčšieho barokového obrazu bolo reštaurátorské dobrodružstvo

Významná maľba má dva unikáty: je plošne najväčší známy barokový obraz na Slovensku a výnimočná je aj jeho konfigurácia.

Bratislava 31. januára (TASR) – Reštaurovanú vzácnu monumentálnu olejomaľbu z 18. storočia Regina Angelorum (Kráľovná anjelov) spoznali účastníci sprievodnej prezentácie tohto diela. Uskutočnila sa v utorok (30.1.) obhliadkou obrazu v kaplnke sv. Jána Evanjelistu pri františkánskom kostole v Bratislave a následnou video prezentáciou postupu dlhoročnej obnovy s komentárom troch reštaurátoriek z Galérie mesta Bratislavy (GMB).



"Je to veľmi významná maľba s dvoma unikátmi: je plošne najväčší známy barokový obraz na Slovensku a výnimočná je aj jeho konfigurácia," povedala v úvode prezentácie Zuzana Jakabová, ktorá s Barbarou Davidson a Annou Gregovou od 1.7.2011 do októbra 2017 reštaurovala maľbu v depozite GMB v Devínskej Novej Vsi.



Podľa nich sa zatiaľ nepodarilo presne zistiť odkiaľ obraz na plátne z obdobia rokov 1730-1740 pochádza, ani kto ho namaľoval. Tiež sa nevie, odkiaľ bol prinesený do klariského kostola v Bratislave, kde ho pracovníci Mestského múzea medzi sto obrazmi našli v roku 1940. Maľba má rozmery 500x565 centimetrov a plochu 28,25 metra štvorcového. Je v zbierkovom fonde GMB pod číslom 2470, kde bol obraz administratívne prevedený (1965) ako majetok Mestského múzea.



"V roku 2009 sme sa začali zaujímať o jeho reštaurovanie. Ministerstvo kultúry sme zažiadali o grant a v roku 2011 sme začali výskum vzoriek na analýzu farebných vrstiev. Boli rôzne poškodenia obrazu od trusu vtákov a poveternostných podmienok zo zatekajúcej strechy. Maľba sa sypala, v obraze boli trhliny, diery, zvlnenia, deformované a polámané plátno i 28 záplat. Pôvodne bol obraz zošitý z ôsmich pásov, po rekonštrukcii je z dvoch. Po postupnom očistení jednotlivých častí na špeciálnom valci sme ho ťažkými žehličkami nažehlili z oboch strán, zabalili a uložili na zimu, pretože na prácu neboli vhodné podmienky. Počas ďalšieho leta sme pokračovali v reštaurovaní," priblížila dlhoročný postup Barbara Davidson.



Anna Gregová informovala o zisťovaní stavu poškodenej maľby ultrafialovým presvecovaním, tiež o odstraňovaní nečistoty a rekonštrukčnej vrstvy predchádzajúcej premaľby. Návštevníci besedy v zaplnenej sále GMB sa dozvedeli aj o tvorbe špeciálneho rámu stolárom v Dolnom Kubíne a náročnej inštalácii obrazu v jezuitskej kaplnke po úprave jej priestorov. Pri navíjaní obrazu na rám použili lešenie a na jeho inštalácii pomocou kladiek v stene sa podieľalo 12 chlapov. Vraj to bolo pre všetkých zainteresovaných reštaurátorské dobrodružstvo.