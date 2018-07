Obnovené školské ihrisko vo Zvolene má slúžiť aj verejnosti

Na mieste niekdajšieho školského ihriska bol opravený guliarsky sektor a doskočisko. Na bývalom hádzanárskom ihrisku sú multifunkčné ihriská pre malý futbal, tenis, basketbal a volejbal.

Zvolen 4. júla (TASR) - V týchto dňoch odovzdali verejnosti do užívania nový multifunkčný športový areál vo Zvolene. Športovisko s 200-metrovým oválom a tartanovým povrchom sa nachádza priamo v centre mesta pri Základnej škole (ZŠ) Hrnčiarska 1. Projekt za 633.000 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov, niektoré práce platila škola.



Na mieste niekdajšieho školského ihriska bol opravený guliarsky sektor a doskočisko. Na bývalom hádzanárskom ihrisku sú multifunkčné ihriská, obe oplotené. Zriadili sa nové plochy pre malý futbal, tenis, basketbal a volejbal. Plocha má nový drenážny systém na odvedenie vody, osvetlenie a tiež kamerový systém.



„Aby bol pobyt v otvorenom priestore príjemný, pribudol altánok, kde môžu deti tráviť niektoré vyučovacie hodiny a skryť sa pred slnkom v čase pobytu v školskom klube,“ hovorí riaditeľka školy Eva Balážová.



„Mestskému zastupiteľstvu sme predstavili koncepciu rozvoja školských športovísk až do roku 2021, ktorú poslanci schválili. Ak bude zhoda v zastupiteľstve, postupne chceme zrekonštruovať väčšinu zanedbaných školských dvorov,“ uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. „V meste doteraz chýbala kvalitná športová plocha, ktorá by sa dala využívať v rámci vyučovania či mimo neho,“ pripomenula riaditeľka školy.



Štúdiu na rekonštrukciu areálu si škola dala spracovať už pred desiatimi rokmi a niekoľkokrát ju aktualizovala. Až do dnešných dní čakala na jej naplnenie. „Atletické dráhy boli zodraté, prašné, zarastené trávou, hádzanárske ihrisko s drsným povrchom bolo v zlom stave,“ vymenúva riaditeľka.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene pri kontrole v roku 2014 zistil, že asfaltové ihrisko má nevyhovujúci povrch, a nariadil zabezpečiť celkovú rekonštrukciu vonkajších plôch.



Na projekte nového ihriska pracoval tím odborníkov na čele s Bernardínou Vojtekovou. „Bola to spolupráca odborníkov na vodu, elektriku, drenáž, stavebné práce, športové povrchy,“ hovorí Vojteková, ktorá projekt spracovala po technickej stránke. „Dodávateľa športových povrchov sme dvakrát menili, hľadali sme kvalitu, ale aj dostupnú cenu,“ uzatvára.



Škola okrem toho získala ešte 130.000 eur od ministerstva školstva, a to na rekonštrukciu telocvične, najmä priestoru šatní, a opravu strechy.



Škola aktuálne pripravuje prevádzkový poriadok, podľa ktorého by areál mal byť verejnosti prístupný vždy v poobedných hodinách a cez víkendy vo vybraných časoch. O poskytnutie športovísk už prejavili záujem aj atletické či tenisové kluby zo Zvolena aj Banskej Bystrice. „Skupiny či jednotlivci si priestor môžu prenajať za dohodnutý poplatok, z ktorého budeme hradiť náklady,“ uzatvára riaditeľka školy.