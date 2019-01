Obnovu električkovej radiály v Karlovej Vsi plánujú spustiť až v lete

Obnova Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály má byť spustená v čase rozsiahlych dopravných obmedzení v Bratislave, ktoré majú začať vo februári.

Bratislava 21. januára (TASR) – Dlhoočakávanú rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave plánujú spustiť začiatkom letných prázdnin. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo presný čas uviesť zatiaľ nevie, prvý deň tohtoročných letných prázdnin je však podľa jeho slov najbližší možný termín, o ktorom sa aj diskutuje. Koncom minulého týždňa však hlavné mesto pre TASR oficiálne uviedlo mesiac marec ako predpokladaný termín spustenia stavebný prác. Vallo to v pondelok dementoval a uviedol, že išlo o nedorozumenie.



"O marci som nepočul a ani by som s tým nesúhlasil. Nie sme na to pripravení," povedal bratislavský primátor. Diskusia musí podľa jeho slov ešte prebehnúť najmä so starostami dotknutých mestských častí Karlova Ves a Dúbravka. Magistrát minulý týždeň pre TASR uviedol, že projekt modernizácie radiály je aktuálne na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) a po nej sa následne pristúpi k podpisu zmluvy.



Modernizácia električkovej trate sa bude podľa mesta realizovať na etapy, ktoré budú presne dohodnuté s dodávateľom. "Kľúčová a technologicky náročná etapa Molecová - tunel sa bude robiť v lete 2019. K jednotlivým etapám bude samozrejme prispôsobená aj náhradná doprava a určené obchádzkové trasy," uviedlo mesto. Deklaruje, že o harmonograme prác a s tým súvisiacich dopravných obmedzeniach bude verejnosť včas informovať.



Obnova Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály má byť spustená v čase rozsiahlych dopravných obmedzení v Bratislave, ktoré majú začať vo februári. Súvisieť majú s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne s prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz. Obmedzenia nastanú aj pre obnovu časti ulice Mlynské nivy, ktorá má byť pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na niekoľko mesiacov uzavretá. "Je pravda, že všetky stavby sa budú realizovať v približne rovnakom čase, avšak podľa dopravnej štúdie nebudú mať na seba vplyv," tvrdí magistrát.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály je očakávaná už dlho. Súťaž na zhotoviteľa, ktorá bola vyhlásená v lete 2017, sa "zasekla" pri vyhodnocovaní ponúk. Na jeseň minulého roka však nastal posun. ÚVO napokon rozhodol v prospech hlavného mesta, ktoré tak mohlo v procese pokračovať.



Mesto musí stihnúť rekonštrukciu radiály do konca roka 2023. Týkať sa bude úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia. Celkové náklady na rekonštrukciu radiály môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.